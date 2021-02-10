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Nazilli Belediyespor Kahta 02 Spor'u ağırlıyor

Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Misli.com 3. Lig 2. Grup 19. Hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor evinde Kahta 02 Spor’u ağırlayacak.

10 Şubat 2021 Çarşamba 14:22
Nazilli Belediyespor Kahta 02 Spor'u ağırlıyor
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Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta heyecanlı mücadele devam ediyor. Bir üst lige çıkma konusunda avantaj elde etmek isteyen takımlar, rakipleriyle kıyasıya bir mücadele içerisine girdiler. Misli.com 3. Lig 2. Grup 19. Hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor evinde Kahta 02 Spor’u ağırlayacak. Nazilli Belediyespor, geçen hafta deplasmanda karşılaştığı Ceyhanspor’u 6-2 yenerek liderliğe yükselmişti. Mücadele Nazilli İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’da başlayacak.

Mücadele öncesinde Nazilli Belediyespor 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Adıyaman temsilcisi olan Kahta 02 Spor ise toplamda 23 puan ile 10. Sırada bulunuyor. Nazilli Belediyespor ligin ilk yarısındaki maçta deplasmanda karşılaştığı Kahta 02 Spor’u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Lider, kaybetmek istemiyor.



Son Güncelleme: 10.02.2021 14:22
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Anahtar Kelimeler:
Misli.com 3.lig 2.grupNazilli BelediyesporKahta 02 Spor
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