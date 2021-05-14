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Nando De Colo şov yaptı, Fenerbahçe öne geçti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe, Play-Off çeyrek finalinde evinde Darüşşafaka Tekfen’i 103-91 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maçta 31 sayı atan Nando De Colo şov yaptı.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:43
Nando De Colo şov yaptı, Fenerbahçe öne geçti
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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalinin ilk maçında Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladığı Darüşşafaka Tekfen’i uzatmalar sonunda 103-91 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde Fransız Nando De Colo 31 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

İlk çeyrek, sert bir başlangıca sahne olurken Fenerbahçe’nin 19-15 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrek sonuna kadar farkı 7 sayı civarında tutan Fenerbahçe, Darüşşafaka Gulley önderliğinde farkı eritmesine engel olmayarak ilk yarıyı 42-41 ile kapattı.

Üçüncü çeyrekte Melihile hızlı bir giriş yapan sarı lacivertliler, farklı çift hanelere taşıdı. Fakat Jerrett ve Vesely’nin erkenden faul haklarını doldurmaları ile rotasyon sorunları yaşadı. Yine de Fenerbahçe farkı 16 sayıya çıkarmayı başardı. Darüşşafaka attığı üçlüklerle maça tutundu.

Dördüncü çeyrekte Fenerbahçe’nin yaptığı top kayıpları ile maç 85-85 ile uzatmalara gitti. Uzatma devresinde Fransız De Colo sahneye çıktı ve maçı Fenerbahçe’ye kazandırdı. Sarı lacivertliler 103-91 ile seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı yarın saat 18.15’de Darüşşafaka’nın evinde oynanacak.


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:43
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDarüşşafaka TekfenNando De Colo
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