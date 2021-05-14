Nando De Colo şov yaptı, Fenerbahçe öne geçti

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalinin ilk maçında Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladığı Darüşşafaka Tekfen’i uzatmalar sonunda 103-91 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde Fransız Nando De Colo 31 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.
İlk çeyrek, sert bir başlangıca sahne olurken Fenerbahçe’nin 19-15 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrek sonuna kadar farkı 7 sayı civarında tutan Fenerbahçe, Darüşşafaka Gulley önderliğinde farkı eritmesine engel olmayarak ilk yarıyı 42-41 ile kapattı.
Dördüncü çeyrekte Fenerbahçe’nin yaptığı top kayıpları ile maç 85-85 ile uzatmalara gitti. Uzatma devresinde Fransız De Colo sahneye çıktı ve maçı Fenerbahçe’ye kazandırdı. Sarı lacivertliler 103-91 ile seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı yarın saat 18.15’de Darüşşafaka’nın evinde oynanacak.