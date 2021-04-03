N Kolay İstanbul Yarı Maraton yarışı ne zaman, saat kaçta?

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için sayılı günler kaldı. Dünyanın en iyi maratonları arasında yerini alan İstanbul Yarı Maratonuna dünyaca ünlü atletler katılacak. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı maratonda İstanbul'da hangi yollar açık ve kapalı olacak? Siz değerli okuyucularımızı bilgilendiriyoruz.

16.defa yapılacak maratonda heyecanlar dorukta yaşanırken, ünlü atletlerin katılacağı yarış spor severler tarafından dört gözle bekleniyor. Belirlenen 21 kilometrelik koşuda büyük ilgi görecek. Çok sayıda gönüllü sporcu da bu yarışa katılacak.

Haliç Yarı Maratonuyla 1987'de ilk defa başlayan maraton sürekliliğini bozmadan devam ediyor.

Ara ara katılım sağlanamasa da 2015 senesinden beri sayılı maraton listelerine adını yazdırarak bu kez de 4 Nisan saat: 10.00'dan itibaren TRT SPOR 2'de canlı olarak verilecek.

02.00-15.00 saatleri arasında kapalı olacak yollar şunlardır; Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İdo arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantı, Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları, Namık Kemal varyant civarı.

05.00-15.00 arasında kapalı olacak yollar ise; Ayvansaray Caddesi çift yönlü, Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.), Kumkapı(Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi'nden Kumkapı Alt Geçidi'nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.), Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.), Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak, Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Galata Köprüsü çift yönlü olarak, Ankara Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci tarafına doğru trafiğe kapalı olacaktır.

Kullanılabilecek diğer yollar şunlardır; Atatürk Bulvarı, Atatürk Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, D 100 Kuzey Güney Yol, Türkeli Caddesi, Avrasya Tüneli, Aksaray Caddesi, Namık Kemal Caddesi (İdo'ya gidiş geliş yapan araçlar), Orgeneral Nafız Gürman Caddesi, Kızılelma Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri, Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa dek, Küçük Langa Aralığı Caddesi kullanılabilecek yollar arasındadır.