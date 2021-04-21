Mustafa Muhammed sahalara ne zaman dönecek?

Şampiyonluk yolunda önemli bir eşiğe gelen Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaşacağı derbiden yara almadan yoluna devam etmek isterken pek çok taraftar özellikle ara transfer döneminde takıma katılarak harikalar yaratan Mustafa Muhammed’in sağlık durumunu araştırmaya başladı.
Mustafa Muhammed sahalara 24 Nisan 2021 tarihinde ki ligin 37. Hafta maçı Antalyaspor deplasmanında sahalara döneceği aktarıldı. Oyuncunun testinin negatife dönmesi durumunda Antalya spor karşısında görme giymesi beklenen oyuncunun ilk 11’de başlaması bekleniyor.
Mustafa Muhammed Galatasaray forması ile çıktığı 11 maçta 6 gol atmayı başararak lige iyi bir giriş yaptı.
Son Güncelleme: 21.04.2021 18:51