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Mustafa Muhammed sahalara ne zaman dönecek?

Koronavirüse yakalanana ve sahalardan uzak kalan Mustafa Muhammed'in Trabzonspor derbisine yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor. Taraftarlar yıldız oyuncuyla ilgili, Mustafa Muhammed sahalara ne zaman dönecek? sorusunu araştırıyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:51
Mustafa Muhammed sahalara ne zaman dönecek?
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Şampiyonluk yolunda önemli bir eşiğe gelen Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaşacağı derbiden yara almadan yoluna devam etmek isterken pek çok taraftar özellikle ara transfer döneminde takıma katılarak harikalar yaratan Mustafa Muhammed’in sağlık durumunu araştırmaya başladı.

Mısır’ın Zamalek takımından ara transfer döneminde takıma katılan ve golleri ile taraftarları mest eden Mustafa Muhammed’in Covid-19’a yakalanması sonrasında karantinaya alınması gündem olmuştu. 14 Nisan’da testi pozitif çıkan oyuncu 10 günlük zorunlu karantinaya girerek Göztepe maçını kaçırmıştı. Yapılan açıklamalar sonrasında oyuncunun Trabzonspor derbisini de kaçıracağı belirtildi.

Mustafa Muhammed sahalara 24 Nisan 2021 tarihinde ki ligin 37. Hafta maçı Antalyaspor deplasmanında sahalara döneceği aktarıldı. Oyuncunun testinin negatife dönmesi durumunda Antalya spor karşısında görme giymesi beklenen oyuncunun ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Mustafa Muhammed Galatasaray forması ile çıktığı 11 maçta 6 gol atmayı başararak lige iyi bir giriş yaptı.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 18:51
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GalatasarayMustafa MuhammedKoronavirüsNe Zaman DönecekTrabzonspor
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