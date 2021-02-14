Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyun planını değiştirecek!

Rakibe önde baskı yapan ve hava topları hakimiyeti düşük olduğu için geriden oyun kuran Galatasaray uzun toplarla çıkma konusunda çalışmalara başladığını açıkladı. Uzun toplar konusunda ana oyuncu ara transfer döneminde takıma katılan Mustafa Muhammed olurken hava topu hakimiyeti il Galatasaray’ın oyun kurmasına yardımcı olacak.

Mustafa Muhammed için düşünülen oyun uzun topları kanada indirerek Onyekuru’ya alan yaratmak için kullanılması planlanırken Muhammed’e aynı zamanda Fatih Terim ‘Kaleyi gördüğün anda vur’ talimatı verdi.