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Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyun planını değiştirecek!

Ara transfer döneminde takıma katılması ile büyük bir katkı sağlayan Mısırlı oyuncu Mustafa Muhammed sonrasında Galatasaray'ın oyun planında değişikliğe gidildiği belirtildi. Uzun topları daha fazla kullanacak olan Galatasaray'da kilit oyuncu Muhammed olacak denildi.

14 Şubat 2021 Pazar 19:49
Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyun planını değiştirecek!
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Rakibe önde baskı yapan ve hava topları hakimiyeti düşük olduğu için geriden oyun kuran Galatasaray uzun toplarla çıkma konusunda çalışmalara başladığını açıkladı. Uzun toplar konusunda ana oyuncu ara transfer döneminde takıma katılan Mustafa Muhammed olurken hava topu hakimiyeti il Galatasaray’ın oyun kurmasına yardımcı olacak.

Mustafa Muhammed için düşünülen oyun uzun topları kanada indirerek Onyekuru’ya alan yaratmak için kullanılması planlanırken Muhammed’e aynı zamanda Fatih Terim ‘Kaleyi gördüğün anda vur’ talimatı verdi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:49
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa MuhammedGalatasarayOyun PlanıDeğişiklikUzun Top
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