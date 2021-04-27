Mustafa Denizli Altay'dan teklif aldı

, teknik direktörlük koltuğunu Türkiye’nin en önemli isimlerindenile doldurmak istiyor. Türkiye’nin en önemli teknik adamları arasında sayılan Mustafa Denizli, Altay’dan kendisine teklif geldiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam Altay’dan iki şey rica etti.

Mustafa Denizli, TFF 1. Lig ekibi Altay’dan kendisine teklif olduğunu açıkladı ve Altay’ı reddetmenin zor olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili duygusal bir açıklama yapan Denizli, ‘’Ben Altay camiası içerisinde büyüdüm, yetiştim. İlk kez böyle bir teklif alıyorum. Bu değerli davet için herkese teşekkür ederim. Bu sezon çalışmak istemiyordum ve bu kapsamda birçok kulübü geri çevirmek durumunda kaldım. Ancak yetiştiğim kulübü geri çevirmek kolay olmayacak’’ dedi. Ayrıca ücret istemediğini ve kendisine verilecek ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışlanmasını istedi. Bir diğer ricası ise geniş kadrosunun sayısının azaltılması oldu.