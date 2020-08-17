Mustafa Cengiz'den Bernard Mensah Hakkında Konuştu

Transfer gündeminin dillerden düşmeyen ismi olan Benard Mensah hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, oyuncuya herhangi bir teklif yapmadıklarını açıkladı. Transfer dönemi hakkında açıklamalarda bulunan Cengiz, bir süredir adı Galatasaray ile de anılan Kayserispor’un başarılı orta sahası hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Sponsorluk imzası sonrası konuşan Mustafa Cengiz, Beşiktaş ile anlaşan Mensah ile resmi bir görüşme gerçekleştirmediklerini açıkladı.

Kayserispor’dan Beşiktaş’a transfer olan Mensah ile ilgili bir girişimlerinin olmadığını açıklayan Cengiz, transferin Beşiktaş ve oyuncuya hayırlı olmasını diledi. Ayrıca açıklamalarında TFF limitlerinden de bahseden Cengiz, kulüplerin limitler çerçevesinde son 2 yıldır izledikleri transfer politikalarını eleştirdi.

Limit konusunda ciddi adımlar attıklarını açıklayan Başkan Cengiz, kulüp menfaatlerine göre transferler yapacaklarını iletti.