İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni teklif!
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni...
Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a 'Azmine helal olsun'
Son Dakika
Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...

Mustafa Cengiz'den Bernard Mensah Hakkında Konuştu

Transfer döneminin yıldız ismi Bernard Mensah Beşiktaş ile anlaştı. Adı Galatasary ile de anılan futbolcu ve transferi hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, oyuncuya resmi teklif yapmadıklarını duyurdu.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:58
Mustafa Cengiz'den Bernard Mensah Hakkında Konuştu
Takip Et:

Transfer gündeminin dillerden düşmeyen ismi olan Benard Mensah hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, oyuncuya herhangi bir teklif yapmadıklarını açıkladı. Transfer dönemi hakkında açıklamalarda bulunan Cengiz, bir süredir adı Galatasaray ile de anılan Kayserispor’un başarılı orta sahası hakkında önemli açıklamalar yaptı.

 Sponsorluk imzası sonrası konuşan Mustafa Cengiz, Beşiktaş ile anlaşan Mensah ile resmi bir görüşme gerçekleştirmediklerini açıkladı.


Kayserispor’dan Beşiktaş’a transfer olan Mensah ile ilgili bir girişimlerinin olmadığını açıklayan Cengiz, transferin Beşiktaş ve oyuncuya hayırlı olmasını diledi. Ayrıca açıklamalarında TFF limitlerinden de bahseden Cengiz, kulüplerin limitler çerçevesinde son 2 yıldır izledikleri transfer politikalarını eleştirdi.

Limit konusunda ciddi adımlar attıklarını açıklayan Başkan Cengiz, kulüp menfaatlerine göre transferler yapacaklarını iletti.

 



Son Güncelleme: 17.08.2020 21:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MensahMustafa CengizGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni teklif!
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni teklif!
Erzurumspor Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı!
Erzurumspor Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı!
Sivasspor Max Gratel'i Resmen Duyurdu
Sivasspor Max Gratel'i Resmen Duyurdu
Borussia Dortmund Austria Wien'i Farklı Geçti! Hazırlık Maçında Tarihi Skor: 11-2
Borussia Dortmund Austria Wien'i Farklı Geçti! Hazırlık Maçında Tarihi Skor: 11-2
Sassuolo Kaan Ayhan'ı Transfer Ettiğini Duyurdu
Sassuolo Kaan Ayhan'ı Transfer Ettiğini Duyurdu
Fenerbahçe'de Mame Thiam Sesleri! Ali Koç ile Yıldız Golcü Bir Araya Geldi
Fenerbahçe'de Mame Thiam Sesleri! Ali Koç ile Yıldız Golcü Bir Araya Geldi

Popüler Haberler

Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Ağustos 17 2020
Bim aktüel indirim kataloğu 17 Ağustos 2020 Pazartesi ürünleri
Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek, ne zaman bitecek? Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?
Türk Telekom 10 GB internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Bim 17 Ağustos 2020 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
N11 altın kampanyası ile 50 TL indirim kuponu kazanabilirsiniz! 17-25 Ağustos 2020 tarihlerinde geçerli fırsatları kaçırmayın
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Sen Çal Kapımı Serkan Bolat’ın Yok Günü ne anlama geliyor? Serkan Bolat 19 Ağustos neden yok?
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Ağustos 17 Pazartesi
Euro 2020 nerede yapılacak? Euro 2020 Avrupa Şampiyonası play-off elemeleri ne zaman oynanacak?
En Uygun Kredi Veren Bankalar Hangileri? Kamu ve Özel Bankaların Güncel Kredi Faiz Oranları ve En düşük Faiz Oranlı Bankalar
Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Türkiye İran sınır kapısı neden kapatıldı?
EGM 15 Bin polis alımı kadın ve erkek kontenjan dağılımı ve başvuru için genel şartlar
FOX Tv'den kimler ayrıldı ? hangi isimlerle yollar ayrıldı?
Spor kıyafeti alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Kaymakamlık sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler ve şartlar nelerdir?
Kuaförüm Sensin yeni sunucusu kimdir, Gözde Kansu neden yok, neden değişti? Çiğdem Batur hakkında bilgiler
Ağustos 2020 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar
2020 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.