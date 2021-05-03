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Mustafa Cengiz adaylık başvurusunda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçim öncesinde flaş bir karar aldı. Mustafa Cengiz, adaylık başvurusunu divan kurulu başkanlığına gönderdi. Mustafa Cengiz adaylık başvurusunda bulundu.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:41
Mustafa Cengiz adaylık başvurusunda bulundu.
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Galatasaray başkanı Mustafa cengiz seçimlere hazırlanıyor. Galatasaray başkanlık seçimleri 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Bu kapsamda mevcut olarak başkanlık görevini yürüten Mustafa cengiz yeniden aday olacağını açıkladı. Mustafa cengiz, adaylık başvurusunu divan kurulu başkanlığına gönderdi. Daha önce adaylık konusunda net açıklamalarda bulunmamıştı. Ancak aldığı bu karar sonrasında 29 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Galatasaray başkanlık seçimlerine aday olduğunu göstermiş oldu.

Mustafa cengiz, son dönemlerde başkanlık konusunda en fazla eleştirilen kişiler arasında bulunuyor. 29 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Galatasaray başkanlığı seçimleri kıran kırana geçecek. Bu kapsamda şimdiden birkaç aday adaylığını açıkladı. Seçimlerde nelerin olacağı merak ediliyor. Çok yakın bir tarihte Galatasaray’ın yeni başkanı belli olacak.




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:41
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa CengizGalatasaray
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