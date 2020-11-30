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Muslera ne zaman oynamaya başlayacak? Dönüş tarihi belli oldu mu?

Galatasaray'ın sevilen kalecisi Muslera, geçtiğimiz sezon Rizespor maçı sırasında ayağını kırarak sakatlanmış ve ameliyat olmuştur. Geçirdiği ameliyat sonrası rehabilitasyon çalışmalarına başlayan kaleci sahalara dönmeye hazırlanıyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi 22:07
Muslera ne zaman oynamaya başlayacak? Dönüş tarihi belli oldu mu?
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Muslera ne zaman sahalara dönecek? Muslera sahada adaptasyon çalışmalarına başladı

Geçtiğimiz sezon deplasmandaki Çaykur Rizespor maçı sırasında ayağını kıran ve ameliyat olan Fenando Muslera’ nın kaleci antrenörü ile birlikte, kendisine hazırlanmış program dahilinde sahalarda çalışmalara başladığı öğrenildi.  Muslera’nın sahaya döneceği tarih ise merak edilmektedir.

Gs, Süper Lig’in 11. Haftasında 5 Aralık günü kendi sahasında Atakaş Hatayspor ile gerçekleştireceği maça hazırlanmaya başladı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezon pandemi arası sonrasında deplasmanda oynanan Rizespor maçı sırasında ayağını kıran Uruguaylı kaleci, geçirmiş olduğu ameliyattan sonra rehabilitasyon çalışmalarına başladı.

NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Galatasaray’ da beklenmeyen bir gelişme yaşadı. Sarı kırmızı takımın sakatlıklar sebebiyle lisansını donduracağı düşünülen fakat ani bir kararla lisansını çıkardığı Uruguaylı kaleci Muslera’ nın dönüş tarihi henüz kesinleşmedi.

Tecrübeli kalecinin iyileşme süreci hızla ilerliyor ve Aralık ayında ya da 2021 Ocak ayında sahalarda görüleceği tahmin ediliyor. a



Son Güncelleme: 30.11.2020 22:07
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GalatasarayMuslera
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