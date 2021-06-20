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Murat Ilgaz ataması!

UEFA gözlemciliği yapan Murat Ilgaz, EURO 2020 B grubu maçlarından Finlandiya-Belçika maçına atandı.

20 Haziran 2021 Pazar 15:57
Murat Ilgaz ataması!
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UEFA gözlemciliği yapan Murat Ilgaz, EURO 2020 B grubu maçlarından Finlandiya-Belçika maçına atandı. Türkiye Futbol Federasyonunun bildirisine göre Ilgaz, Rusya’da gerçekleşecek maçta hakem gözlemciliği yapacak.


Son Güncelleme: 20.06.2021 15:57
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Anahtar Kelimeler:
UEFAEuro 2020
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