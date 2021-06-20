Murat Ilgaz ataması!

UEFA gözlemciliği yapan Murat Ilgaz, EURO 2020 B grubu maçlarından Finlandiya-Belçika maçına atandı.
20 Haziran 2021 Pazar 15:57
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UEFA gözlemciliği yapan Murat Ilgaz, EURO 2020 B grubu maçlarından Finlandiya-Belçika maçına atandı. Türkiye Futbol Federasyonunun bildirisine göre Ilgaz, Rusya’da gerçekleşecek maçta hakem gözlemciliği yapacak.
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