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Muhammet Demir Konyaspor ile anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Muhammet Demir ile anlaşmaya vardı. Transferin duyurulması bekleniyor.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:41
Muhammet Demir Konyaspor ile anlaşmaya vardı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK’da forma giyen Muhammet Demir ile prensipte anlaştı.


Bonservisi Medipol Başakşehir’deki yetenekli futbolcunun Konyaspor’a transferi için bütün konularda anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

Muhammet Demir kimdir?

10 Ocak 1992’de Trabzon Araklı’da dünyaya gelen Demir, 2002 yılında Karadeniz Ereğlispor’da futbol kariyerine başladı. 2005’te Bursaspor altyapısına geçen Demir, 2007 yılında Bursaspor ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2011’de Gaziantepspor’a transfer olan yetenekli oyuncu 2016’da Trabzonspor’a transfer olmuş ve 2017 sezonu başında Gaziantepspor’a kiralanmıştı.

Demir’in bonservisi şuanda Medipol Başakşehir’de bulunuyor.



Son Güncelleme: 10.08.2020 23:41
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Anahtar Kelimeler:
KonyasporMuhammet DemirSon Dakika TransferSpor
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