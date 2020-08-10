Muhammet Demir Konyaspor ile anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK’da forma giyen Muhammet Demir ile prensipte anlaştı.

Muhammet Demir kimdir?

Bonservisi Medipol Başakşehir’deki yetenekli futbolcunun Konyaspor’a transferi için bütün konularda anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

10 Ocak 1992’de Trabzon Araklı’da dünyaya gelen Demir, 2002 yılında Karadeniz Ereğlispor’da futbol kariyerine başladı. 2005’te Bursaspor altyapısına geçen Demir, 2007 yılında Bursaspor ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2011’de Gaziantepspor’a transfer olan yetenekli oyuncu 2016’da Trabzonspor’a transfer olmuş ve 2017 sezonu başında Gaziantepspor’a kiralanmıştı.

Demir’in bonservisi şuanda Medipol Başakşehir’de bulunuyor.