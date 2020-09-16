Muhammed Salah Barcelona transferine sıcak bakıyor

İspanyol basınında yer alan haberlerde Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah’ın Barcelona’ya transfer olabileceği iddiaları gündeme geldi. İngiliz kulübünden ayrılmayı planladığı belirtilen Salah’ın Barcelona’ya sıcak baktığı öne sürülüyor.

Katalan ekibinin teknik direktörü Koeman’ın da Salah transferine sıcak baktığı ve son sözün Barcelona ile Liverpool yetkilileri tarafından söyleneceği belirtildi.

Salah transfere sıcak bakıyor

Salah’ın Liverpool’den ayrılmak istediği ve teklif gelmesi halinde Barcelona’ya sıcak baktığı öğrenildi.

Katalan ekibinin Salah’ın transferi için 2 oyuncu ve para teklif edeceği öğrenildi.

Her iki kulüp de Wijnaldum için görüşmelerini sürdürürken, söz konusu transferin sona ermesiyle birlikte Salah transferinin tek gündem maddesi olması bekleniyor.