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Muhammed Salah Barcelona transferine sıcak bakıyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah Barcelona transferine sıcak bakıyor. Katalan ekibinin Salah transferi için iki oyuncu ve para teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 20:16
Muhammed Salah Barcelona transferine sıcak bakıyor
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İspanyol basınında yer alan haberlerde Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah’ın Barcelona’ya transfer olabileceği iddiaları gündeme geldi. İngiliz kulübünden ayrılmayı planladığı belirtilen Salah’ın Barcelona’ya sıcak baktığı öne sürülüyor.

Katalan ekibinin teknik direktörü  Koeman’ın da Salah transferine sıcak baktığı ve son sözün Barcelona ile Liverpool yetkilileri tarafından söyleneceği belirtildi.

Salah transfere sıcak bakıyor


Salah’ın Liverpool’den ayrılmak istediği ve teklif gelmesi halinde Barcelona’ya sıcak baktığı öğrenildi.

Katalan ekibinin Salah’ın transferi için 2 oyuncu ve para teklif edeceği öğrenildi.

Her iki kulüp de Wijnaldum için görüşmelerini sürdürürken, söz konusu transferin sona ermesiyle birlikte Salah transferinin tek gündem maddesi olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 16.09.2020 20:16
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Anahtar Kelimeler:
Muhammed SalahBarcelonaLiverpool
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