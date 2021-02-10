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Muğlaspor beraberliğe razı oldu: 1-1

Misli.com 3. Lig 4. Grup’taki üst lige çıkma mücadeleleri tüm heyecanıyla sürüyor. Son hafta mücadelesinde Sultanbeyli Belediyespor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:28
Muğlaspor beraberliğe razı oldu: 1-1
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Misli.com 3. Lig 4. Grup’taki kıyasıya rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar birbirleriyle rekabet ederek üst lige çıkma mücadelesi veriyor. Son hafta mücadelesinde Sultanbeyli Belediyespor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup mücadele eden Muğlaspor, geride kalan 18 karşılaşmada sadece 1 galibiyet aldı. Son sırada yer alan Ege temsilcisi, Sultanbeyli Belediyespor’dan bir puan almayı başardı. Muğla Atatürk Stadı’nın ev sahipliği yaptığı mücadelede Muğlaspor’da Mustafa Muhammed son dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maç boyunca üstün olan taraf olan ev sahibi ekip, 90. Dakikada yediği golle 1 puana razı oldu. Sultanbeyli Belediyespor ise orta sıralarda devam ediyor.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:28
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Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli BelediyesporMuğlaspor
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