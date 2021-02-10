Muğlaspor beraberliğe razı oldu: 1-1

Misli.com 3. Lig 4. Grup’taki kıyasıya rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar birbirleriyle rekabet ederek üst lige çıkma mücadelesi veriyor. Son hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup mücadele eden Muğlaspor, geride kalan 18 karşılaşmada sadece 1 galibiyet aldı. Son sırada yer alan Ege temsilcisi, Sultanbeyli Belediyespor’dan bir puan almayı başardı. Muğla Atatürk Stadı’nın ev sahipliği yaptığı mücadelede Muğlaspor’da Mustafa Muhammed son dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maç boyunca üstün olan taraf olan ev sahibi ekip, 90. Dakikada yediği golle 1 puana razı oldu. Sultanbeyli Belediyespor ise orta sıralarda devam ediyor.