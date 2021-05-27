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Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 1 Haziran’da başlıyor

Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 1 Haziran’da başlıyor. Seçmelere en çok sporcu gönderen il Kayseri oldu.

27 Mayıs 2021 Perşembe 13:08
Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 1 Haziran’da başlıyor
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Ülkemizde en çok yapılan spor dallarından biri olan Muaythai gençler arasında yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Muaythai Federasyonu, milli takım seçmeleri düzenleyecek. Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 1 Haziran’da başlıyor. Seçmelere en çok sporcu gönderen il Kayseri oldu.

Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 1 Haziran 2021 tarihinde başlayacak ve 7 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Kayseri seçmelere 5 hakem, 10 antrenör ve 47 sporcu ile katılacak. Konuyla alakalı konuşan Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, Kayseri gençlerinin bu spora çok büyük önem verdiğini, ayrıca Kayseri’nin ileri gelenlerinin de bu spora destek verdiğini, gerekli koronavirüs testlerinin yapılmasının ardından Kuşadası’nda yapılacak olan milli takım seçmeleri için yola çıkacaklarını söyledi.


Son Güncelleme: 27.05.2021 13:08
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Anahtar Kelimeler:
MuaythaiKayseri
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