Moussa Marega, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı

Cisse ve Ademi ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe’de forvete Moussa Marega gelecek. Sarı lacivertliler 29 yaşındaki golcü oyuncuyla 2017 yılından itibaren ilgileniyordu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncuyla her konuda anlaşan kanarya, oyuncunun kulübü Porto ile masaya oturacak.
Marega, 2016 yılında 3.8 milyon Euro bedelle Porto’ya transfer olmuştu. Golcü oyuncu geçen sezon Porto formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol atarken 9 da asist yapmıştı. Marega’nın gol becerisinin yanı sıra oyun içerisindeki aktifliği oyuncuyu bir adım öne çıkarıyor. Teknik direktör Erol Bulut Marega’nın takıma katılmasını bu nedenle çok istiyor.
Son Güncelleme: 27.01.2021 02:01