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Moussa Marega, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı

Fenerbahçe Porto’nun yıldız golcüsü Moussa Marega ile ilgileniyor. Sarı lacivertliler Porto ile bonservis pazarlığına oturacak.

27 Ocak 2021 Çarşamba 02:01
Moussa Marega, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
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Cisse ve Ademi ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe’de forvete Moussa Marega gelecek. Sarı lacivertliler 29 yaşındaki golcü oyuncuyla 2017 yılından itibaren ilgileniyordu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncuyla her konuda anlaşan kanarya, oyuncunun kulübü Porto ile masaya oturacak.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Marega’nın devre arasında takıma katılmasını isteyen sarı kanaryada yöneticiler Porto kulübüne bonservis önerecek. 29 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 24 maçta 9 gol 4 asist yapma başarısı gösterdi. Porto’nun yaşadığı mali sorunlar nedeniyle sezon sonu bedavaya ayrılacak olan oyuncuyu devre arasında bonservisle satabileceği konuşuluyor.

Marega, 2016 yılında 3.8 milyon Euro bedelle Porto’ya transfer olmuştu. Golcü oyuncu geçen sezon Porto formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol atarken 9 da asist yapmıştı. Marega’nın gol becerisinin yanı sıra oyun içerisindeki aktifliği oyuncuyu bir adım öne çıkarıyor. Teknik direktör Erol Bulut Marega’nın takıma katılmasını bu nedenle çok istiyor.

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 02:01
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MaregaFenerbahçe
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