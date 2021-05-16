MotoGP kazananı Jack Miller!

En önemli ve büyük motor sporu yarışları arasında olan’nin 2021 yılının 5. Yarışının galibi Jack Miller oldu. Avusturalyalısporcusu Jack Miller, kariyerine bir zafer daha yazmış oldu. Fransa’da düzenlenen yarışının kazananı olan Jack Miller aynı zamanda İspanya’da düzenlenen yarışın da birincisi olmuştu. Ünlü yarışçının 30 Mayıs’ta İtalya’da gerçekleşecek olan MotoGP yarışında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.