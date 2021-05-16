İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

MotoGP kazananı Jack Miller!

Dünyanın en önemli ve saygı gören motor sporları organizasyonları arasında olan MotoGP’nin beşinci yarışının kazananı Jack Miller oldu.

16 Mayıs 2021 Pazar 18:39
MotoGP kazananı Jack Miller!
Takip Et:

En önemli ve büyük motor sporu yarışları arasında olan MotoGP’nin 2021 yılının 5. Yarışının galibi Jack Miller oldu. Avusturalyalı Red Bull sporcusu Jack Miller, kariyerine bir zafer daha yazmış oldu. Fransa’da düzenlenen yarışının kazananı olan Jack Miller aynı zamanda İspanya’da düzenlenen yarışın da birincisi olmuştu. Ünlü yarışçının 30 Mayıs’ta İtalya’da gerçekleşecek olan MotoGP yarışında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.


Son Güncelleme: 16.05.2021 18:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Jack MilletMotoGPBeşinci YarışRed Bull
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'de Penaltı Lideri Galatasaray
Süper Lig'de Penaltı Lideri Galatasaray
Trabzonspor'dan Ayrılan İsimler Açıklandı
Trabzonspor'dan Ayrılan İsimler Açıklandı
Antalyaspor'dan Açıklama Geldi
Antalyaspor'dan Açıklama Geldi
Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması
Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması
Galatasaray Şampiyonluk Maçında İlk gol Adem Büyük' den Geldi
Galatasaray Şampiyonluk Maçında İlk gol Adem Büyük' den Geldi
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar

Popüler Haberler

A101 E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl alınır mı? E Scooty AS85 elektrikli scooter inceleme ve yorumları
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı?
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
Emanet dizisi izlendi mi? Emanet beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Akrep hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Bugün kimin maçı var? 16 Mayıs 2021 Pazar TV'de spor ekranı
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Seksenler Mikser Melahat karakterini kim canlandırıyor? Özlem Tokaslan kimdir?
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı?
Survivor Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akıncı dizisi Duygu karakterini kim canlandırıyor? Öykü Su Okur kimdir?
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Gerçek adı nedir? Sueda Çil nereli, yaşı kaç?
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Mayıs 2021 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?
1999 tarihi öncesi emeklilik yaş sorgulama ve erken emeklilik için gereken koşullar
Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.