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Mostafa Mohammde Galatasaray yolunda!

Galatasaray'a gelmek için Zamalek'e rest çeken Mostafa Mohammed'in takıma katılması bekleniyor. Zamalek sözcüsü verdiği röportajlarda teklifin değerlendirildiği ve transferin gerçekleşebileceği belirtildi.

28 Ocak 2021 Perşembe 21:08
Mostafa Mohammde Galatasaray yolunda!
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Ara transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Zamalekli oyuncu Mostafa Mohammed’in Galatasaray’a gelmek için takımına rest çektiği açıklandı. Yaşanan olaylar sonrasında Zamalek oyuncunun takımdan ayrılmasına onay verdi.

Zamalek sözcüsü Essam Selim’ın Mısır merkezli olan On Time Sport’a verdiği röportajlarda oyuncunun takımdan ayrılmasına yeşil ışık yakıldığı ve Galatasaray’ın Mohammed’i kiralamak için 1,5 yıllık teklif yaptığı açıklandı.

23 yaşındaki oyuncunun 1,5 yıl kiralama ve opsiyonlu satış sözleşmesi için sezon sonunda ek 4 milyon Euro ödeme yapacağı ve transferin gerçekleşeceği belirtildi.

Selim açıklamalarında aynı zamanda Fransız ekibi St.Etienne ile görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı Mohammed’e Fransa kapısının kapandığı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 21:08
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Anahtar Kelimeler:
ZamalekGalatasarayMostafa MohammedGeliyor
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