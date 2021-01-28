Mostafa Mohammde Galatasaray yolunda!

Ara transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Zamalekli oyuncu Mostafa Mohammed’in Galatasaray’a gelmek için takımına rest çektiği açıklandı. Yaşanan olaylar sonrasında Zamalek oyuncunun takımdan ayrılmasına onay verdi.
23 yaşındaki oyuncunun 1,5 yıl kiralama ve opsiyonlu satış sözleşmesi için sezon sonunda ek 4 milyon Euro ödeme yapacağı ve transferin gerçekleşeceği belirtildi.
Selim açıklamalarında aynı zamanda Fransız ekibi St.Etienne ile görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı Mohammed’e Fransa kapısının kapandığı açıklandı.
Son Güncelleme: 28.01.2021 21:08