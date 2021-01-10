Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a kötü haberler geldi! Genç oyuncu başka takımla anlaştı

Ara transferde kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrasında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Terim, Başkent takımıyla oynanan maç sonrasında transfer listesinde bulunan isimlere açıklık getirdi.

Tecrübeli teknik adam; İrfan Can Kahveci, Henry Onyekuru ve Edin Visca ile beraber Zamalek takımında yer alan Mostafa Mohamed'i transfer etmek istediklerini açıkladı.

Fatih Terim konuya ilişkin "Muhammet'i istiyorum diye söyledim, düzelteyim. Mısır'da oynayan Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i söylüyorum. Zaten yazıldı. En son söyleyen benim" ifadelerine yer verdi.

Saint-Etienne ile anlaştı

Terim, Mostafa Mohamed'i takımda bulundurmak istediğini açıkça belirtirken, Mısırlı futbolcudan sarı-kırmızı takıma kötü haberler geldi.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre 23 yaşında olan golcü, Ligue 1 ekibi Saint-Etienne ile anlaşmaya vardı.

Zamalek kulübünün sözcüsününse transferin kısa zaman içerisinde resmiyete varılacağını belirttiği söyleniyor.

Saint-Etienne'in evrak işlemlerinin bitmesi sonrasında Mostafa Mohamed transferini resmen açıklaması bekleniyor.

Bu sezon Zamalek formasıyla 2 maça çıkan Mostafa Mohamed 2 gol kaydetti.