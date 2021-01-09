Mostafa Mohamed kim? Hangi takımlarda oynadı?

Fatih Terim’in açıklamaları sonrası Mostafa Mohamed’in hayatı merak edilmeye başlandı. 1997 doğumlu olan futbolcunun kariyeri Zamalek altyapısında oynamasıyla başladı. El Daklyeh, Tanta FC ve El Geish gibi takımlarda oynayan futbolcu ülkesi dışında hiçbir takımda oynamadı.

Fatih Terim’in açıklaması

Fatih Terim, Galatasaray-Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı açıklamada: “Muhammet’i istiyorum diye söyledim, düzelteyim. Mısır’da oynayan Zamalek’ten Muhammet Mustafa’yı söylüyorum. Zaten yazıldı. En son söyleyen benim.” Şeklinde konuştu.

Mostafa Mohamed Kim?

28 Kasım 1997 doğumludur. Mısır Zamalek takımında oynayan 23 yaşındaki futbolcu, kariyeri toplamında 100 maça çıkmış ve 32 gol atmıştır. Mohamed daha önce ülkesi dışındaki hiçbir takımda oynamamış. Ayrıca Mısır A Milli Takımı’nda da görev alıyor. 1.85 boyunda olan satrfor, Zamalekle 1 lig şampiyonluğu, 1 lig kupası ve 1 de CAF Süper Kupası’nı kazanmıştır.

Futbol hayatı Zamalek’te başlayan Mostafa Mohamed, önce ki sezon 43 resmi maçta 20 gol atmış ve 3 asastlik performans sergilemiştir. Mısırlı olan oyuncu takımındaki en gözde isimler arasında.