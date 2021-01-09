Mostafa Mohamed kim? Hangi takımlarda oynadı?

Fatih Terim’in açıklamaları sonrası Mostafa Mohamed’in hayatı merak edilmeye başlandı. 1997 doğumlu olan futbolcunun kariyeri Zamalek altyapısında oynamasıyla başladı. El Daklyeh, Tanta FC ve El Geish gibi takımlarda oynayan futbolcu ülkesi dışında hiçbir takımda oynamadı.
Fatih Terim’in açıklaması
Fatih Terim, Galatasaray-Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı açıklamada: “Muhammet’i istiyorum diye söyledim, düzelteyim. Mısır’da oynayan Zamalek’ten Muhammet Mustafa’yı söylüyorum. Zaten yazıldı. En son söyleyen benim.” Şeklinde konuştu.
Mostafa Mohamed Kim?
Futbol hayatı Zamalek’te başlayan Mostafa Mohamed, önce ki sezon 43 resmi maçta 20 gol atmış ve 3 asastlik performans sergilemiştir. Mısırlı olan oyuncu takımındaki en gözde isimler arasında.