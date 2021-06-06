Mostafa Mohamed için açıklama eski takımı Zamalek'ten geldi

Devre arasında Zamalek’ten satın alma opsiyonu ile alınan Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed Galatasaray’da forma giydi. Başarılı bir sezon geçiren Mostafa 17 maçta forma giymesi ve 9 gol atması da dillerde dolaşan bilgiler arasında. Yarım sezon ile başarısını ve yeteneğini gösteren Mostafa Mohamed transfer işlemleri merak ediliyor. Sezonun bitmesinin ardından Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yer alacak. Mısırlı yetenekli oyuncunun maliyeti ise 6 milyon dolar oldu.

Anlaşma yapılırken bonservisi alacağını söyleyen Galatasaray 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon dolar verdi. Galatasaray, Zamalek’e bonservis için 4 milyon dolar daha ödemek zorundadır. Galatasaray’da başarılı sezon geçiren ve attığı goller ile taraftarların sevgisini kazanan Mostafa Mohamed hakkında açıklama Zamalek’in eski yöneticisi Hamada Anwar’dan geldi.

'Zamalek kaybetti, Galatasaray kazandı'

Hamada Anwar, "Zamalek, Mostafa Mohamed'i Galatasaray Kulübü'ne satma kararı ile hata yaptı. Zamalek kulübü bu transfer sonucunda kaybeden taraf oldu." ifadelerini kullandı. Anwar, "Zamalek Mostafa Mohamed'i yetiştiren kulüp olarak bu transfer sürecinin kaybedeni olurken onu transfer eden Galatasaray ise büyük kazanımlar elde etti." dedi.

20 milyon dolar teklif eden Avrupa kulüpleri var'

Hamada Anwar, Mostafa Mohamed’i Galatasaray’a satarak yanlış yaptıklarını açıkladı. Avrupa'nın dev kulüplerinin Mostafa'ya ilgisinin olduğunu da bildirdi. Anwar, "Nasıl olur da Mostafa'yı sadece 6 milyon dolara Galatasaray'a satarız. Şu anda Mostafa Mohamed için 20 milyon dolar teklif eden Avrupa kulüpleri var." dedi.