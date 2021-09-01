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Mostafa Mohamed Galatasaray’da kaldı

Avrupa’da transfer sezonunu kapanmasıyla dün gece hareketli anlar yaşandı. Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed’in Bordeaux ile anlaştığı yazılmıştı. Mısırlı golcünün transferinde sorun çıktı. Mohamed Galatasaray’da kaldı.

01 Eylül 2021 Çarşamba 11:18
Mostafa Mohamed Galatasaray’da kaldı
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Avrupa’da transfer sezonu 1 Eylül’de sona erdi. Transferin son gününde Galatasaray forması giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in Fransız ekibi Bordeaux ile anlaştığı öğrenildi.

Mısırlı golcü dün gece Fransa’ya giderek sağlık kontrolünden geçse de, Mısır ekibi Zamalek oyuncunun satışını engelledi. Galatasaray Mohamed için Zamalek’e 4.5 milyon dolar satın alma maddesini kullanıp, Fransız ekibine 6 milyon Euro bedelle satmayı planlamıştı. Ancak Zamalek Galatasaray’ın 4.5 milyon dolar satın alma maddesini geç kullanması nedeniyle engelledi. Bu nedenle Fransız ekibi Mohamed ile resmi sözleşme imzalayamadı.

Mostafa Mohamed’in babası dün gece yaptığı açıklamada Zamalek kulübü binasında olduğunu ancak yöneticilerin transferi engellediklerini söyledi. Mostafa Mohamed transfer iptal oldu. Mısırlı golcü Galatasaray’da kaldı.


Son Güncelleme: 01.09.2021 11:18
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMostafa Mohamed
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