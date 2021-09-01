Mostafa Mohamed Galatasaray’da kaldı

Avrupa’da transfer sezonu 1 Eylül’de sona erdi. Transferin son gününde Galatasaray forması giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in Fransız ekibi Bordeaux ile anlaştığı öğrenildi.

Mısırlı golcü dün gece Fransa’ya giderek sağlık kontrolünden geçse de, Mısır ekibi Zamalek oyuncunun satışını engelledi. Galatasaray Mohamed için Zamalek’e 4.5 milyon dolar satın alma maddesini kullanıp, Fransız ekibine 6 milyon Euro bedelle satmayı planlamıştı. Ancak Zamalek Galatasaray’ın 4.5 milyon dolar satın alma maddesini geç kullanması nedeniyle engelledi. Bu nedenle Fransız ekibi Mohamed ile resmi sözleşme imzalayamadı.

Mostafa Mohamed’in babası dün gece yaptığı açıklamada Zamalek kulübü binasında olduğunu ancak yöneticilerin transferi engellediklerini söyledi. Mostafa Mohamed transfer iptal oldu. Mısırlı golcü Galatasaray’da kaldı.