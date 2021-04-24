Mostafa Mohamed döndü Galatasaray kazandı

Süper Lig’in 37. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Günün son maçında Antalyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, Mostafa Mohamed’in 77. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Zirve yarışında önemli bir galibiyet alan sarı kırmızılı ekip, puanını 69’a yükseltti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe’yi geçerek 2. sıraya oturdu.

Maçtan puansız ayrılan Antalyaspor ise 42 puanda kaldı ve haftayı 13. sırada tamamladı. Antalyaspor’da Podolski 59. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Kudryashov’da maç sonunda itirazları sebebiyle kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Galatasaray sıradaki maçını, 28 Nisan Çarşamba günü Konyaspor ile evinde oynayacak. Antalyaspor ise aynı gün Karagümrük deplasmanına konuk olacak.