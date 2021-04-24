Mostafa Mohamed döndü Galatasaray kazandı

Süper Lig’in 37. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Günün son maçında Antalyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, Mostafa Mohamed’in 77. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Zirve yarışında önemli bir galibiyet alan sarı kırmızılı ekip, puanını 69’a yükseltti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe’yi geçerek 2. sıraya oturdu.
Galatasaray sıradaki maçını, 28 Nisan Çarşamba günü Konyaspor ile evinde oynayacak. Antalyaspor ise aynı gün Karagümrük deplasmanına konuk olacak.
Son Güncelleme: 24.04.2021 22:53