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Monaco'dan Trabzonspor'a teklifler geldi

Son dakika gelen haberleri Trabzonspor’dan geldi. Monaco tarafından bordo mavilerin kalecisine teklifler geldi. Galatasaray da forma giyen Onyekuru ile takasa haberleri yayılırken taraftarlar da meraklar arttı. Yönetimden resmi açıklaması gelmesi ile alınacak karar merak konusu oldu. İşte Trabzonspor’un transferler hakkında detayları haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 01:30
Monaco'dan Trabzonspor'a teklifler geldi
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Trabzonspor’un file bekçisi olan Uğurcan Çakır geçtiğimiz sezonda sergilediği başarı sayesinde adını çokça duyurmayı başardı. İşini en iyisi ile yapan Çakır’a teklifler gelmeye başladı. Bordo mavili takımın kaptanı olarak da bilinen Uğurcan Çakır’ın menajeri de harekete geçti. Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Onyekuru’nun bonservisi Monaco’da bulunmaktadır. Bunun üzerine Monaco takas teklifi ile Trabzonspor’a gitti.

İki takım arasında bağlantıyı kuran menajerler iletişime geçerek teklifler sunuldu. Monaco kulübü Uğurcan Çakır için 12 milyon Euro ve Onyekuru’yu bonservisi ile vermeyi sundu. Herkesi şaşırtan bu haberlerin sonucu merakla beklenirken Trabzonspor yönetiminden karşılık geldi. Bordo mavili takım yönetimi Uğurcan Çakır için 20 milyon Euro ve sonraki satıştan %25 pay istediklerini ayrıca başka oyuncuları da takasa dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Trabzonspor’un 24 yaşındaki genç oyuncusu solbek Fode Bolle’yi Monaco’dan istediğini ve takas listesine bu oyuncunun da adının yazılmasını istedi. Bonservis konusunda ise tekliflerini sunan bordo mavililer Monaco’ya karşı tekliflerini sundu.


Son Güncelleme: 30.05.2021 01:30
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKaleciTransferMonaco
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