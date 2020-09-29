Monaco teknik patronu Kovac'dan son dakika Onyekuru açıklaması

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve Monaco’dan geri dönen Henry Onyekuru, Fransa’da istediğini elde edemedi. Leverkusen’in Kevin Volland’ı kadrosuna katmasından sonra Monaco teknik ismi Kovac’ın ikinci planına aldığı ve ilk 11’de forma giyemeyen Onyekuru, Strasbourg müsabakasında da yedeklerde forma bekledi.

‘’Onyekuru’ya sıra gelecek.’’

Onyekuru’nun Galatasaray’a transfer olacağı konuşulurken, Monaco teknik ismi Kovac açıklamalarda bulundu.

Yedek kulübesinde bulunan Onyekuru’ya sıra geleceğini söyleyen Kovac, genç bir kadroları olduğunu ve herkesin değerlendirileceğini kaydetti. Önlerinde en kötü ihtimalle 45 maç olduğunu ifade eden Kovac, Strasbourg maçında yedek kulübesinde en yaşlı futbolcunun 25 yaşındaki Gelson Martins olduğunu belirtti.