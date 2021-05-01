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Monaco Beşiktaş'ın yıldızı Kevin N'Koudou ile ilgileniyor

Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou performansıyla dikkatleri çekiyor. Fransız oyuncuya ülkesinden bir talip çıktı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:42
Monaco Beşiktaş'ın yıldızı Kevin N'Koudou ile ilgileniyor
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Süper Lig’de şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş’ta son haftaların yükselen ismi N’koudou performansıyla dikkat çekiyor.

Fransız oyuncuya ülkesinden bir talip çıktı. Aboubakar, Cenk Tosun ve Larin’in sakatlanmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın’ın şans verdiği 26 yaşındaki kanat oyuncusu aldığı şansı iyi kullandı. Süper Lig’de çıktığı son 3 maçta da gol atmayı başaran oyuncuya Fransa’nın Monaco kulübü teklif yapmaya hazırlanıyor. Bonservisinin yarısı Beşiktaş’ta yarısı Tottenham’da bulunan N’Koudou’nun satışından siyah beyazlı ekibin kasasına önemli bir bonservis girdiği olabilir.




Son Güncelleme: 01.05.2021 21:42
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Anahtar Kelimeler:
MonacoNkoudouBeşiktaş
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