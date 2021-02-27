Mohamed atıyor, Galatasaray kazanıyor: 2-0

Spor Toto Süper Lig’de heyecan 27. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün son maçında Erzurumspor’u ağırlayan lider Galatasaray, rakibini 2-0 yendi ve hem galibiyet serisini hem de liderliğini sürdürdü. Üst üste 8. galibiyetini alan sarı kırmızılı ekip, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Galatasaray’a 3 puanı getiren gollerini, devre arasında transfer edilen golcü futbolcu Mostafa Mohamed kaydetti. Ligde oynadığı 5 maçta 5 gol atan Mohamed, performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Bu sonuçla puanını 57 yapan Galatasaray, Süper Lig’in lideri konumunda bulunuyor. Maçtan puansız ayrılanise 25 puanda kaldı ve haftayı düşme potasında kapattı.

Galatasaray sıradaki maçını, 3 Mart Çarşamba günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacak. BB Erzurumspor ise ayni gün evinde Karagümrük’ü konuk edecek.