Mohamed atıyor, Galatasaray kazanıyor: 2-0

Spor Toto Süper Lig’de heyecan 27. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün son maçında Erzurumspor’u ağırlayan lider Galatasaray, rakibini 2-0 yendi ve hem galibiyet serisini hem de liderliğini sürdürdü. Üst üste 8. galibiyetini alan sarı kırmızılı ekip, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Galatasaray’a 3 puanı getiren gollerini, devre arasında transfer edilen golcü futbolcu Mostafa Mohamed kaydetti. Ligde oynadığı 5 maçta 5 gol atan Mohamed, performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
Galatasaray sıradaki maçını, 3 Mart Çarşamba günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacak. BB Erzurumspor ise ayni gün evinde Karagümrük’ü konuk edecek.
Son Güncelleme: 27.02.2021 21:24