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Mohamed atıyor, Galatasaray kazanıyor: 2-0

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray fırtınası esmeye devam ediyor. 27. haftası oynanan ligde BB Erzurumspor’u konuk eden lider Galatasaray, bu karşılaşmayı da galibiyetle tamamladı. Rakibini Mohamed’in attığı gollerle 2-0 yenen Galatasaray, bu haftayı da lider kapattı. İşte maç ile ilgili detaylar...

27 Şubat 2021 Cumartesi 21:24
Mohamed atıyor, Galatasaray kazanıyor: 2-0
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Spor Toto Süper Lig’de heyecan 27. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün son maçında Erzurumspor’u ağırlayan lider Galatasaray, rakibini 2-0 yendi ve hem galibiyet serisini hem de liderliğini sürdürdü. Üst üste 8. galibiyetini alan sarı kırmızılı ekip, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Galatasaray’a 3 puanı getiren gollerini, devre arasında transfer edilen golcü futbolcu Mostafa Mohamed kaydetti. Ligde oynadığı 5 maçta 5 gol atan Mohamed, performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Bu sonuçla puanını 57 yapan Galatasaray, Süper Lig’in lideri konumunda bulunuyor. Maçtan puansız ayrılan BB Erzurumspor ise 25 puanda kaldı ve haftayı düşme potasında kapattı.

Galatasaray sıradaki maçını, 3 Mart Çarşamba günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacak. BB Erzurumspor ise ayni gün evinde Karagümrük’ü konuk edecek.



Son Güncelleme: 27.02.2021 21:24
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGalatasarayBb ErzurumsporMostafa Mohamed
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