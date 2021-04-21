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MKE Ankaragücü Yukatel Denizlispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Ankaragücü - Denizli youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 36.haftasında Ankaragücü Denizlispor’u ağırladı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın ardından futbol severler MKE Ankaragücü Yukatel Denizlispor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Ankaragücü - Denizli Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

21 Nisan 2021 Çarşamba 17:46
MKE Ankaragücü Yukatel Denizlispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Ankaragücü - Denizli youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 36.haftasında ligin son sırasında yer alan Yukatel Denizlispor Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Ligin bitimine 7 maç kala her maça final olarak hazırlanan Denizlispor’da tek hedef Ankara deplasmanında 3 puanla dönmek.

Denizlispor bu sezon ligde 33 maça çıktı. Bu maçlarda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 yenilgi alan Denizlispor ligde 26 puanla son sırada yer alıyor. Ev sahibi Ankaragücü ise bu sezon ligde 33 maça çıktı. Bu maçlarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi alan başkent ekibi 37 puanla 15’inci basamakta yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

MKE Ankaragücü:

Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Endri, Geraldo, Alper, Paintsil, Emre

Y. Denizlispor:

Abdulkadir, Leismann, Oğuz, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Murawski, Özer, Diskerud, Sagal, Rodallega

Ankaragücü çıkışta

Bir dönem küme düşmenin en büyük adayı olarak gösterilen Ankaragücü’nda teknik direktör Hikmet Karaman’ın göreve gelmesiyle takım adeta atağa kalktı. Ankaragücü ligde çıktığı son 5 maçta yalnızca bir kez yenildi ve toplam 8 puan kazandı.

Denizli için final

Ligin son sırasında yer alan ve küme düşmenin en büyük adayı olarak gösterilen Denizlispor’da Ankaragücü maçı final maçı olarak öne çıkıyor. Horozlar geçen hafta öne geçmesine rağmen Erzurum karşısında maçı kaybetmiş ve büyük bir yıkım yaşamıştı. Denizlispor için Ankaragücü maçı lig finali olabilir.

Ankaragücü Denizlispor maçı ne zaman başlayacak?

Ankaragücü Denizlispor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranları üzerinden futbol severlerin beğenisine sunulacak. Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Ankaragücü Denizlispor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.

 

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 17:46
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Anahtar Kelimeler:
AnkaragücüDenizlispor
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