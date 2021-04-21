MKE Ankaragücü Yukatel Denizlispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Ankaragücü - Denizli youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 36.haftasında ligin son sırasında yer alan Yukatel Denizlispor Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Ligin bitimine 7 maç kala her maça final olarak hazırlanan Denizlispor’da tek hedef Ankara deplasmanında 3 puanla dönmek.
Denizlispor bu sezon ligde 33 maça çıktı. Bu maçlarda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 yenilgi alan Denizlispor ligde 26 puanla son sırada yer alıyor. Ev sahibi Ankaragücü ise bu sezon ligde 33 maça çıktı. Bu maçlarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi alan başkent ekibi 37 puanla 15’inci basamakta yer alıyor.
Muhtemel 11’ler
MKE Ankaragücü:Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Endri, Geraldo, Alper, Paintsil, Emre
Y. Denizlispor:Abdulkadir, Leismann, Oğuz, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Murawski, Özer, Diskerud, Sagal, Rodallega
Ankaragücü çıkışta
Bir dönem küme düşmenin en büyük adayı olarak gösterilen Ankaragücü’nda teknik direktör Hikmet Karaman’ın göreve gelmesiyle takım adeta atağa kalktı. Ankaragücü ligde çıktığı son 5 maçta yalnızca bir kez yenildi ve toplam 8 puan kazandı.
Denizli için final
Ankaragücü Denizlispor maçı ne zaman başlayacak?
Ankaragücü Denizlispor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranları üzerinden futbol severlerin beğenisine sunulacak. Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.
Ankaragücü Denizlispor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.