MKE Ankaragücü Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Ankaragücü - Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 38’inci haftasında heyecan Ankaragücü Gaziantep FK karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde çıktığı son üç maçı kazanamayan Ankaragücü bu maçla yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Başkent ekibi bu maç öncesinde ligde çıktığı 35 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi ile 38 puan topladı. Sarı lacivertliler ligde 38 puanla 15’inci sırada yer alıyor. Konuk ekip Gaziantep FK ise ligde çıktığı 35 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 yenilgi ise 51 puan topladı. Güneydoğu ekibi 51 puanla ligde 8’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

MKE ANKARAGÜCÜ:

GAZİANTEP FK:

Gaziantep’te 6 oyuncu sınırda

Korcan, Kitsiou, Kulsic, Pazdan, Tiago, İbrahim, Çekici, Voca, Saba, Alper, Emre,Günay, Oğuz, Djilobodji, Miranda, Güray, Vetrih, Jefferson, Mirallas, Maxim, Dicko, Muhammet

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmayı kazanamayan Gaziantep FK Ankaragücü deplasmanında kötü seriyi bitirmek istiyor. Güneydoğu ekibinde bu maç öncesi 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Jefferson, Morais, Maxim, Kenan Özer, Miranda ve Mirallas bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Öte yandan sakatlığı süren Kana Bıyık Ankara kafilesine alınmadı.

Ankaragücü’nde 4 isim sınırda

Kümede kalma yarışında Hikmet Karaman ile çıkışa geçen Ankaragücü son üç maçta galip gelemedi. Başkent ekibi bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sarı lacivertlilerde bu maç öncesi Diousse, Voca, Alper Potuk ve Kulusic sarı kart sınırında bulunuyor.

Ayrıca cezalı Geraldo ve Paintsil ile sakatlığı devam eden Borven bu maçta yer alamayacak.

Ankaragücü Gaziantep FK maçı ne zaman başlayacak?

MKE Ankaragücü Gaziantep FK karşılaşması 29 Nisan Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den izleyicilerin beğenisine sunulacak. Büyük heyecan sahne olacak maçta Hüseyin Göçek düdük çalacak. Karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

MKE Ankaragücü Gaziantep FK maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.