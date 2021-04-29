MKE Ankaragücü Gaziantep FK Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Ankaragücü Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 38’inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Ligde kalma yarışı veren Ankaragücü ligin dişli ekiplerinden Gaziantep’i yenerek son haftalar öncesi ateş hattından çıkmak istiyor.

Ankaragücü ligde 38 puanla 15’inci sırada yer alırken, Gaziantep FK 51 puanla 8’inci sırada yer alıyor.

Ankaragücü Gaziantep FK maçı saat kaçta başlayacak?

MKE Ankaragücü Gaziantep FK karşılaşması 29 Nisan Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den ekranlara gelecek. Kritik karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

MKE ANKARAGÜCÜ:

GAZİANTEP FK:

Ankaragücü yeniden çıkışa geçmek istiyor

Korcan, Kitsiou, Kulsic, Pazdan, Tiago, İbrahim, Çekici, Voca, Saba, Alper, Emre,Günay, Oğuz, Djilobodji, Miranda, Güray, Vetrih, Jefferson, Mirallas, Maxim, Dicko, Muhammet

Teknik direktör Hikmet Karaman’ın takımın başına geçmesiyle çıkış yakalamıştı. Ancak başkent ekibi son 3 maçta galibiyet alamadı ve düşüşe geçti. Hikmet Karaman ve öğrencileri bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Gaziantep 4 maçtır kazanamıyor

Ankaragücü Gaziantep canlı

Ligin ilk yarısındaki çıkışını ikinci devrede sürdüremeyen Gaziantep FK, çıktığı son 4 maçtı kazanamadı. Sa Pinto ve öğrencileri Ankaragücü maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyor.

29 Nisan Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak olan Ankaragücü Gaziantep karşılaşması beIN Sports 2’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Küme düşme yarışını yakından ilgilendiren maçı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın karşılaşmayı intenet üzerinden ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayın yapan sitelerde görüntü kalitesi düşük olup, kesintili olarak yapılıyor.

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