MKE Ankaragücü - Erzurumspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig 2020 – 2021 sezonu ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak ve müsabakayı Burak Şener yönetecek.
Hafta başından bu yana Beştepe Tesisleri’nde antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayan Ankaragücü, yeni transferlerini de yeşil sahada deneyecek.
BB Erzurumspor karşısında ilk 11'imiz#SaldırAnkaragücü pic.twitter.com/SvJ8gsJ1GQ— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 13, 2020
Ankaragücü maçı kadromuz. #ANKvERZ pic.twitter.com/SQxJzYqDaj— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) September 13, 2020
Son Güncelleme: 13.09.2020 22:08