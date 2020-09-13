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MKE Ankaragücü - Erzurumspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

Süper Toto Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, Erzurumspor'u evinde ağırlayacak. MKE Ankaragücü Erzurumspor maçı saat kaçta ve nerede oynanacak sorularının yanıtı ortaya çıktı.

13 Eylül 2020 Pazar 22:08
MKE Ankaragücü - Erzurumspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig 2020 – 2021 sezonu ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak ve müsabakayı Burak Şener yönetecek.

Hafta başından bu yana Beştepe Tesisleri’nde antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayan Ankaragücü, yeni transferlerini de yeşil sahada deneyecek.


 

 BB Erzurumspor karşısında ilk 11'imiz#SaldırAnkaragücü pic.twitter.com/SvJ8gsJ1GQ

— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 13, 2020

 

 

Ankaragücü maçı kadromuz. #ANKvERZ pic.twitter.com/SQxJzYqDaj

— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) September 13, 2020

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 22:08
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Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüErzurumspor
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