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MKE Ankaragücü Antalyaspor maçı özeti ve golleri izle | Bein Sports Ankaragücü Antalyaspor youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 32.haftasında MKE Ankaragücü sahasında Antalyaspor’u ağırladı. Futbol severler karşılaşmanın ardından Ankaragücü Antalyaspor maç özeti ve golleri ile beIN Sports Ankaragücü Antalya Youtube geniş özeti ve maçın gollerini araştırmaya başladı.

04 Nisan 2021 Pazar 17:40
MKE Ankaragücü Antalyaspor maçı özeti ve golleri izle | Bein Sports Ankaragücü Antalyaspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 32.haftası milli aranın ardından başladı. Lig’in son virajına girilen 32.haftada küme düşme mücadelesi veren Ankaragücü sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Muhtemel 11’ler

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Endri, Atakan, Saba, Geraldo, Alper, Borven

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Riberio, Hakan, Amilton, Serdar, Podolski

MKE Ankaragücü Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ankaragücü Antalyaspor maçı 4 Nisan Pazar günü saat 16:00’da beIN Sports 2 ekranlarından naklen ekranlara gelecek. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Her iki takımda da birer eksik bulunuyor

Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi Ankaragücü’nde kart cezalısı olan Atila Turan ile deplasman ekibi Antalyaspor’da milli takımda sakatlanan Gökdeniz Bayraktar dışında eksik bulunmuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan maçı ise Antalyaspor 1-0’lık skorla kazanmıştı.

Ankaragücü yeniden çıkışa geçmek istiyor

Küme düşme mücadelesi veren başkent temsilcisinde teknik direktör Hikmet Karaman’ın takımın başına gelmesinin ardından son sıradan 18’inci sıraya kadar yükselmesi dikkat çekmişti. Ancak son maçta Trabzonspor’da 4-1 gibi ağır bir skorla mağlup olan Ankara ekibi ligin son virajına girilen bu süreçte yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor.

MKE Ankaragücü Antalyaspor maç özeti

Ankaragücü Antalyaspor maçı saat 16:00’da beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

MKE Ankaragücü Antalyaspor maçı geniş özeti ve golleri için tıklayınız.



Son Güncelleme: 04.04.2021 17:40
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AnkaragücüAntalyasporSüper LigMaç özetlerBeınsports
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