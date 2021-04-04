MKE Ankaragücü Antalyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Ankaragücü Antalya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 32.haftasında MKE Ankaragücü sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Küme düşme mücadelesi veren Ankaragücü’nde zorlu karşılaşma öncesi tek hedef galibiyet.

Kritik karşılaşma öncesi Ankaragücü ligde 29 puanla 18’inci sırada yer alırken, deplasman ekibi Antalyaspor 39 puanla 11’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Ankaragücü:

Antalyaspor:

MKE Ankaragücü Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Endri, Atakan, Saba, Geraldo, Alper, BorvenBoffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Riberio, Hakan, Amilton, Serdar, Podolski

4 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak olan Ankaragücü Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Ev sahibinde tek eksik

Antalya’da Gökdeniz kadroda yok

Teknik direktör Hikmet Karaman’ın takımın başına gelmesinin ardından son sıradan 18’inci sıraya kadar yükselen Ankaragücü’nde zorlu Antalya maçı öncesi Atilla Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Antalyaspor’da ise golcü sıkıntısı yaşanıyor. Milli arada U21 takımında sakatlanan Gökdeniz Bayraktar sakatlanmıştı. Genç golcü zorlu maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 1-0’la kazanmıştı.

MKE Ankaragücü Antalyaspor maçı canlı izle

Eryaman Stadı’nda saat 16:00’da başlayacak olan MKE Ankaragücü Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olanlar takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın haklarını beIN Medya elinde bulunduruyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunmaktadır. Ancak söz konusu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. Yeni düzenleme sonrası kaçak yayınları takip etmekte suç sayılıyor. Bu nedenler izleyicilerin maçları takip etmek için beIN Sports abonesi olması gerekmektedir.

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