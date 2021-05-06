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Misli.com 3. Lig play-off çeyrek final maçları başlıyor

Misli.com 3. Lig’de play-off heyecanı çeyrek final ilk maçları ile başlıyor. Misli.com 3. Lig play-off çeyrek final maçları 6 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:15
Misli.com 3. Lig play-off çeyrek final maçları başlıyor
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Bir üst lige çıkma hayali kuran alt liglerdeki takımların birbiriyle olan mücadeleleri nefesleri kesiyor. Alt liglerdeki play-off karşılaşmaları her yıl büyük bir çekişmeye ve heyecana sahne oluyor. Bu kapsamda Misli.com 3. Lig’de play-off heyecanı çeyrek final ilk maçları ile başlıyo . Misli.com 3. Lig’de play-off çeyrek final maçları 6 Mayıs 2021 Perşembe günü oynanacak. Bu müsabakaların rövanş karşılaşmaları ise 10 Mayıs pazartesi günü yapılacak. Yarı final maçları 15 Mayıs 2021 ile 19 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Final karşılaşmaları ise 23 Mayıs ve 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Misli.com 3. Lig Play-Off Çeyrek Final Programı

1. Grup

Saat 16.00-Anavutköy Belediyespor-Bucaspor 1928

Saat 16.00-Ofspor-Malatya Yaşilyurt Belediyespor

2. Grup

Saat 16.00-İskenderun-Belediye Kütahyaspor

Saat 16.00-Yomraspor-Fethiyespor

3. Grup

Saat 16.00-Çatalcaspor-Esenler Erokspor

Saat 20.30-Isparta 32 Spor-İçel İdmanyurdu

4. Grup

Saat 16.00-1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor

Saat 16.00-68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:15
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Anahtar Kelimeler:
Misli.com 3 Ligçeyrek Final
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