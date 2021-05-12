Mısırlı golcü Mustafa Muhammed Denizlispor maçında zorlandığını açıkladı!

Koronavirüse yakalandıktan sonra takımdan ayrı karantina sürecini tamamlayan daha sonrasında da sakatlanarak tedavi altına alınan ve Denizlispor karşılaşması ile tekrar sahalara dönen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed maç sonrası açıklamaları ile dikkat çekti.

Maç sonu açıklamalarında ağrıları olduğunu belirten Muhammed maçtan aldıktalı sonuçlardan memnun olduğunu belirtirken ayağının çok ağrıdığını açıkladı. Tüm takımını ve hocasını tebrik eden Mısırlı yıldız golcü Allah’a şükür bu maçı kazandık dedi.