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Mısırlı golcü Mustafa Muhammed Denizlispor maçında zorlandığını açıkladı!

Koronavirüsü atlattıktan sonra sakatlanan ve tedavi altına alınması sonrasında iyileşerek Dezizlispor maçına yetişen Mustafa Muhammed'in maç sonu açıklamaları dikkat çekti. Takımının iyi oynadığını belirten Muhammed sakatlığı nedeniyle ayağının ağrıdığını ve çok zorlandığını belirtti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 01:53
Mısırlı golcü Mustafa Muhammed Denizlispor maçında zorlandığını açıkladı!
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Koronavirüse yakalandıktan sonra takımdan ayrı karantina sürecini tamamlayan daha sonrasında da sakatlanarak tedavi altına alınan ve Denizlispor karşılaşması ile tekrar sahalara dönen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed maç sonrası açıklamaları ile dikkat çekti.

Maç sonu açıklamalarında ağrıları olduğunu belirten Muhammed maçtan aldıktalı sonuçlardan memnun olduğunu belirtirken ayağının çok ağrıdığını açıkladı. Tüm takımını ve hocasını tebrik eden Mısırlı yıldız golcü Allah’a şükür bu maçı kazandık dedi.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 01:53
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayDenizlisporMaç SonuRöportajMustafa MuhammedAçıklama
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