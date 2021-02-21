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Mirsad Türkcan'dan Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer iddialarına yanıt!

Son dönemlerde adı Fenerbahçe ile anılan milli oyuncu Cengiz Ünder'in transfer iddialarına son noktayı oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan koydu. Transfer iddialarının yalan olduğunu dile getiren Türkcan sert açıklamalarda bulundu.

21 Şubat 2021 Pazar 21:21
Mirsad Türkcan'dan Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer iddialarına yanıt!
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Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe’de ortaya atılan Cengiz Ünder iddialarına menajer Mirsad Türkcan’dan açıklama geldi. Premier Lig ekipleri Leicester City’de forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder’in adı son zamanlarda Fenerbahçe ile anılıyor.

Çıkan iddialara son noktayı koyan Cengiz Ünder’in menajeri Mirsad Türkcan olurken Türkcan iddiaların tamamı ile yalan olduğunu dile getirdi.

‘Türkiye’ye transfer olmayacak’

Mirsad Türkcan açıklamalarında Cengiz’in Türkiye’ye transferinin kısa vadede mümkün olmadığını belirtirken, çıkan iddiaların yalan olduğunu açıkladı. Cengiz’in uzun yıllar Avrupa’da başarısını gösterebileceğini belirten Türkcan oyuncunun Türkiye’ye dönmek istemediğini dile getirdi.

2014 yılında 14 milyon Euro karşılığında Roma’ya transfer olan Ünder’in gösterdiği performansı ile Leicester’a kiralandığı biliniyor.



Son Güncelleme: 21.02.2021 21:21
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Anahtar Kelimeler:
Cengiz ünderFenerbahçeTransferMirsad TürkcanAçıklamaYalanlama
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