Mirsad Türkcan'dan Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer iddialarına yanıt!

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe’de ortaya atılan Cengiz Ünder iddialarına menajer Mirsad Türkcan’dan açıklama geldi. Premier Lig ekipleri Leicester City’de forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder’in adı son zamanlarda Fenerbahçe ile anılıyor.

‘Türkiye’ye transfer olmayacak’

Çıkan iddialara son noktayı koyan Cengiz Ünder’in menajeri Mirsad Türkcan olurken Türkcan iddiaların tamamı ile yalan olduğunu dile getirdi.

Mirsad Türkcan açıklamalarında Cengiz’in Türkiye’ye transferinin kısa vadede mümkün olmadığını belirtirken, çıkan iddiaların yalan olduğunu açıkladı. Cengiz’in uzun yıllar Avrupa’da başarısını gösterebileceğini belirten Türkcan oyuncunun Türkiye’ye dönmek istemediğini dile getirdi.

2014 yılında 14 milyon Euro karşılığında Roma’ya transfer olan Ünder’in gösterdiği performansı ile Leicester’a kiralandığı biliniyor.