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Milliler, EURO 2020'de Galler'e 2-0 yenildi!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayan A Milli Futbol Takımı, şampiyonada Galler ile ikinci maçına çıktı. Milli takım Bakü'de Galler karşısında sahadan 2-0 mağlup olarak ayrıldı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 21:28
Milliler, EURO 2020'de Galler'e 2-0 yenildi!
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Teknik direktörlüğünü Şenol Güneş'in yaptığı A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası mücadele ediyor. A Grubunun ikinci maçına çıkan milli takım oyuncuları Bakü'de Galler ile karşı karşıya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Galler mücadelesinde milli takım oyuncuları yalnız bırakmazken maçı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte izledi. Şampiyonanın ikinci maçı için Bakü Olimpiyat Stadı'na çıkan Milli takım Galler'e 2-0 yenilerek sahadan mağlup olarak ayrıldı.

Galler'e galibiyet getiren goller Ramsey ve Roberts tarafından kaydedildi. EURO 2020'nin ilk açılış maçına çıkan A Milli takım, İtalya'ya 3-0 mağlup olarak sahadan ayrılmıştı. Bakü'den aldığı sonuçla birlikte Milliler, grubu ilk ikinci sırasında tamamlama şansı kalmamış oldu. Grubun son maçına çıkacak olan Milli oyuncular en iyi üçüncü takım arasına girmek için mücadelesini sürdürecek.

 

 


Son Güncelleme: 16.06.2021 21:28
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye GallerMaç Sonucu2020 Avrupa Futbol şampiyonasıEuro 2020
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