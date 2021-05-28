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Milli takımın yeni kalecisinden son dakika açıklama!

Dün oynanan hazırlık karşılaşmasında milli takımın formasını ilk kez giyip, oyundan sakatlanarak çıkan Altay Bayındır:” Çok şükür sakatlığım ciddi değil” dedi.

28 Mayıs 2021 Cuma 17:57
Milli takımın yeni kalecisinden son dakika açıklama!
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A Milli Takımımızın Azerbaycan ile oynadığı maçta sakatlanan kaleci konuyla ilgili açıklama yaptı. Genç isim ciddi bir probleminin olmadığını belirtti. Genç kaleci,” Talihsiz bir sakatlık gerçekleşti. Ama problem yok” dedi.

Dün Euro 2021 yolunda hazırlık karşılaşmalarının ilk maçına çıkan A Milli Takımımızda kalede son zamanlarda forma alan Uğurcan Çakır isminin yerine kadrodaki rotasyonla birlikte Altay Bayındır formayı giydi. Maçın 2. Yarısında sakatlanarak kaleyi Gökhan Akkan’a bırakan isim; “Talihsiz bir durum yaşadım ama ciddi bir problemim yok, tedavi devam etmekte. Sağlıklı şekilde yola devam” dedi.

A Milli Takım’ın Azerbaycan ile oynadığı hazırlık mücadelesinde sakatlanan Altay Bayındır kendisine sorulan soruları cevaplandırdı.

Altay Bayındır’ın açıklaması: “Milli olmanın gururunu verdiği ilk maça çıkmanın gururunu yaşamaktayım. Fiziğim yetmiyorsa kalbim destek verir. Sorumluluğun farkındayım, bu takım için elimden gelen neyse her zaman yaparım.”


Son Güncelleme: 28.05.2021 17:57
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Anahtar Kelimeler:
Altay BayındırA Milli TakımAzerbaycanKaleciFenerbahçe
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