Milli takımımız kader maçında Galler ile karşı karşıya

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya’ya 3-0 kaybeden A Milli Futbol Takımımız, grubun ikinci maçında bugün Azerbaycan’ın Bakü şehrinde Galler ile karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maç, milliler için tunuvaya yeniden başlama ve kader maçı olma özelliklerini taşıyor.
Maçın Azerbaycan’da oynanacak olması nedeniyle seyirci avantajının da Türkiye’de olması bekleniyor. Stada koronavirüs konusundaki şartları yerine getiren 32 bin Türk ve Rus seyirci kabul edilecek. Kritik maç TSİ 19.00’da başlayacak.
Son Güncelleme: 16.06.2021 17:33