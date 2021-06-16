Milli takımımız kader maçında Galler ile karşı karşıya

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya’ya 3-0 kaybeden A Milli Futbol Takımımız, grubun ikinci maçında bugün Azerbaycan’ın Bakü şehrinde Galler ile karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maç, milliler için tunuvaya yeniden başlama ve kader maçı olma özelliklerini taşıyor.

Milli takımın hedefinde Galler karşısında en kötü şartlarda 1 puan almak var. Maçtan en azından beraberlik alınması,’nin son maçlar öncesinde en iyi üçüncü olma şansını koruması anlamına geliyor. Millilerin İtalya maçının 11’inden iki kişiyi bu maçta değiştirmesi bekleniyor. Buna göre Galler maçında Yusuf Yazıcı’nın yerine Cengiz Ünder, Merih Demiral’ın yerine ise Kaan Ayhan ilk 11’e monte edilecek.

Maçın Azerbaycan’da oynanacak olması nedeniyle seyirci avantajının da Türkiye’de olması bekleniyor. Stada koronavirüs konusundaki şartları yerine getiren 32 bin Türk ve Rus seyirci kabul edilecek. Kritik maç TSİ 19.00’da başlayacak.