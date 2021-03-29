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Milli takımda koronavirüse yakalanan 3 futbolcu kimler?

2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri’ne fırtına gibi başlayan A Milli Futbol Takımı’nda koronavirüs şoku yaşanıyor. 3 futbolcu koronavirüse yakalandı. Vatandaşlarımız hangi futbolcuların koronavirüse yakalandığını merak ediyor.

29 Mart 2021 Pazartesi 17:27
Milli takımda koronavirüse yakalanan 3 futbolcu kimler?
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2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri’ne 4-2’lik Hollanda ve 3-0’lık Norveç galibiyetleriyle ikide iki yaparak başlayan A Milli Futbol Takımı’nda koronavirüs şoku yaşanıyor. 3 futbolcu koronavirüse yakalandı. Vatandaşlarımız hangi futbolcuların koronavirüse yakalandığını merak ediyor.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı’nda 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan bilgilendirme açıklamasında hangi futbolcuların koronavirüse yakalandığı bildirilmedi.

A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu adlı programa konuk olan başarılı ve tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, milli takımdaki 3 futbolcunun covid-19 testinin pozitif çıktığını söylemişti. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Mustafa Denizli, ‘’A Milli Futbol takımında 3 oyuncumuzun testi pozitif çıkmış. Ben de bunu şu an öğrendim. Resmi açıklama yakında yapılır’’ dedi.



Son Güncelleme: 29.03.2021 17:27
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Anahtar Kelimeler:
Fifa Dünya KupasıA Milli Futbol Takımı
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