Milli takıma kötü haber! Merih Demiral sakatlandı

İtalya’nın Juventus takımında forma giyen başarılı oyuncu Merih Demiral, 2 gün önce oynanan Porto maçında sakatlanmıştı. Milli yıldızdan, milli takıma kötü haber geldi. Sakatlığı sebebiyle 20 gün forma giyemeyecek olan Merih Demiral, ay sonunda oynanacak Hollanda ve Norveç mücadelelerinde milli takımı yalnız bırakacak.

Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile oynadıkları maçta sakatlanan Merih Demiral, yaklaşık olarak 20 gün sahalardan uzak kalacak. Hem Juventus için hem de Türkiye Milli Takımı için oldukça önemli olan yıldız futbolcu, 20 gün boyunca iki takımı da yalnız bırakacak. Juventus’un ligdeki önemli mücadelelerinde forma giyemeyecek olan Merih Demiral, Türkiye’nin de Hollanda ve Norveç maçlarında takımdaki yerini alamayacak.