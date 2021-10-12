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Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milli takımımızın çıkacağı maçlar da merak ediliyor. G grubunda yer alan Türkiye, geçtiğimiz maç olan Letonya maçından 2-1 galip ayrılmıştı. Futbol severler şimdi de diğer bir karşılaşma olan Ceblitarık-Türkiye maçının tarihini merak ediyor. İşte detaylar...

12 Ekim 2021 Salı 14:13
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
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Milli takımımız Türkiye, 2022 FİFA Dünya Kupası elemelerinde G grubunda son olarak Letonya ile karşılaşmış ve maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Lakin gruptan çıkma ihtimali devam eden Türkiye Letonya’dan sonra şimdi de Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Peki Cebelitarık ile oynanacak maç ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar…

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri G grubu puan durumu nedir?

G Grubu gerçekleşen sekizinci maçında Türkiye, Letonya’yı deplasmanda 90+9. dakika da Burak Yılmaz’dan gelen penaltı ile 2-1 yendi. Bu doğrultuda G grubunda yer alan milli takım 15 puan topladı.

G Grubu'nun maç sonuçları:

Letonya 1-2 Türkiye

Hollanda 5-0 Cebelitarık

Norveç 1-0 Karadağ

G Grubu'nun canlı puan durumu:

1- Hollanda: 19

2- Norveç: 17

3- Türkiye: 15

4- Karadağ: 11

5- Letonya: 6

6- Cebelitarık: 0

Grupta 3. sırada yer alan Türkiye 2 maç daha oynayacak.

Türkiye'nin kalan maçları ise şunlardır:

-Türkiye-Cebelitarık (13 Kasım)

-Karadağ-Türkiye (16 Kasım)


Son Güncelleme: 12.10.2021 14:13
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFIFACebelitarık
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