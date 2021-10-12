Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri

Milli takımımız Türkiye, 2022 FİFA Dünya Kupası elemelerinde G grubunda son olarak Letonya ile karşılaşmış ve maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Lakin gruptan çıkma ihtimali devam eden Türkiye Letonya’dan sonra şimdi de Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Peki Cebelitarık ile oynanacak maç ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar…

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri G grubu puan durumu nedir?

G Grubu gerçekleşen sekizinci maçında Türkiye, Letonya’yı deplasmanda 90+9. dakika da Burak Yılmaz’dan gelen penaltı ile 2-1 yendi. Bu doğrultuda G grubunda yer alan milli takım 15 puan topladı.

G Grubu'nun maç sonuçları:

Letonya 1-2 Türkiye

Hollanda 5-0 Cebelitarık

Norveç 1-0 Karadağ

G Grubu'nun canlı puan durumu:

1- Hollanda: 19

2- Norveç: 17

3- Türkiye: 15

4- Karadağ: 11

5- Letonya: 6

6- Cebelitarık: 0

Grupta 3. sırada yer alan Türkiye 2 maç daha oynayacak.

Türkiye'nin kalan maçları ise şunlardır:

-Türkiye-Cebelitarık (13 Kasım)

-Karadağ-Türkiye (16 Kasım)