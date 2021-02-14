Milli takım sporcularımız Uluslararası Atletizm Şampiyonası’nda 8 madalya kazandı

’de düzenlenen Grand Prix 12.Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonasının kazananları belli oldu. 10-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonadan Milli takım sporcularımız toplam 8 madalya ile geri döndüler. Şampiyona içerisinde Türkiye’yi temsilen 23 sporcu bulunmaktaydı. Toplamda 4 gün süren ve kıran kırana geçen şampiyona sonucunda sporcularımız büyük bir başarıya imza atarak toplam 8 madalya ile anavatanımıza geri döndü.

Dünya üzerinden birçok ülkenin katıldığı şampiyonada elde edilen 8 madalyanın 3 tanesinin altın, 3 tanesinin gümüş, 2 sinin de bronz olduğu bildirildi. Hamide Doğangün 3 altınla, Zübeyde Süpürgeci 2 gümüşle ve Zeynep Acet’te 1 gümüş 2 bronz madalyayla geri dönerek ülkemizi gururlandırmayı başardı. Milli sporcularımız Tokyo Olimpiyatları'nda da bizi en iyi şekilde temsil edecekler.

