İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Milli takım sporcularımız Uluslararası Atletizm Şampiyonası’nda 8 madalya kazandı

Dubai’de 10-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Grand Prix 12.Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası sona erdi. Şampiyona sonucunda Türkiye toplam 8 madalya kazandı. Milli takım kadromuzda yer alan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet birçok madalya kazanarak ülkemize geri döndüler.

14 Şubat 2021 Pazar 14:34
Milli takım sporcularımız Uluslararası Atletizm Şampiyonası’nda 8 madalya kazandı
Takip Et:

Dubai’de düzenlenen Grand Prix 12.Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonasının kazananları belli oldu. 10-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonadan Milli takım sporcularımız toplam 8 madalya ile geri döndüler. Şampiyona içerisinde Türkiye’yi temsilen 23 sporcu bulunmaktaydı. Toplamda 4 gün süren ve kıran kırana geçen şampiyona sonucunda sporcularımız büyük bir başarıya imza atarak toplam 8 madalya ile anavatanımıza geri döndü. 

Dünya üzerinden birçok ülkenin katıldığı şampiyonada elde edilen 8 madalyanın 3 tanesinin altın, 3 tanesinin gümüş, 2 sinin de bronz olduğu bildirildi. Hamide Doğangün 3 altınla, Zübeyde Süpürgeci 2 gümüşle ve Zeynep Acet’te 1 gümüş 2 bronz madalyayla geri dönerek ülkemizi gururlandırmayı başardı. Milli sporcularımız Tokyo Olimpiyatları'nda da bizi en iyi şekilde temsil edecekler.



Son Güncelleme: 14.02.2021 14:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DubaiZeynep AcetHamide DoğangünZübeyde SüpürgeciGrand Prix 12.Fazza Uluslararası Atletizm ŞampiyonasıTokyo Olimpiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de İbrahim Tatlısesli 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!
Fenerbahçe'de İbrahim Tatlısesli 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!
Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyun planını değiştirecek!
Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyun planını değiştirecek!
Galatasaray kaleci Muslera ile ilgili kararını verdi!
Galatasaray kaleci Muslera ile ilgili kararını verdi!
Hatayspor-Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Hatayspor-Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Başakşehir’de kötü gidişat sürüyor: Göztepe 2-1 Başakşehir
Başakşehir’de kötü gidişat sürüyor: Göztepe 2-1 Başakşehir
Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisi için çözümü buldu
Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisi için çözümü buldu

Popüler Haberler

Payitaht Abdülhamit Ernest Cassel kim? Hakikaten tarihte böyle biri var mıdır?
Börü 2039 kadrosunda kimler olacak? Yönetmen duyurdu
Kefaret dizisi Fulya hakkında bilinmeyenler
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Sadakatsiz Dizisindeki Ali Kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem karakteri hakkında bilinmeyenler!
Blu Tv yeni dizisi: Doğu! Doğu dizisinin konusu ne?
Hercai dizisindeki Azra karakteri kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
Sadakatsiz Serap kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir?
Exxen’in yeni dizisi: Ölüm Zamanı
15 Temmuz 2020 Çarşamba Demokrasi Bayramında Noterler açık olacak mı? Nöbetçi noterler açık mı?
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Burs Başvuruları tarihi belli oldu!
Kocaeli Fen Liseleri taban puanları
2020 Evlilik kredisi veren bankalar hangileridir?
KOSGEB nitelikli eleman desteği nasıl alınır, şartları nelerdir?
Ex Aşkım dizisi oyuncuları belli oldu mu?
Sefirin Kızı final mi oluyor? Nare neden yok?
Çukur'un Cumali Amcası kimdir? Cumali karakterini kim canlandıracak?
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
40 Programının sunucu kimdir? Jülide Ateş hakkında merak edilenler
2021 güncel votka satış fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.