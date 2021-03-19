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Milli Takım kadrosuna hangi futbolcular alındı?

A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda oynayacağı Hollanda, Letonya ve Norveç maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroda sürpriz isimler dikkat çekiyor.

19 Mart 2021 Cuma 17:40
Milli Takım kadrosuna hangi futbolcular alındı?
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Türkiye A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda oynayacağı Hollanda, Letonya ve Norveç maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroda sürpriz isimler dikkat çekiyor. Göztepe formasıyla son dönemlerde çıkış yakalayan kanat oyuncusu Halil Akbunar ile Galatasaray’ın gözde oyuncusu Taylan Antalyalı ilk kez Milli Takım forması giyecek. Leicester City oyuncusu Cengiz Ünder ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Milli Takımımız 30 Mart'ta Letonya, 27 Mart'ta Norveç ve 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı Aday Kadrosu

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)



Son Güncelleme: 19.03.2021 17:40
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Anahtar Kelimeler:
Milli TakımAday Kadro
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