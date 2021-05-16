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Milli Takım kadrosuna alınmayan Serdar Dursun'dan 4 gol!

Milli Takım EURO 2020 kadro seçmelerinde Serdar Dursun, kadroya alınmamıştı. Kadroya alınmaması gündem yaratan Darmstadt forveti Serdar Dursun, Heidenheim maçında 4 gol attı. Darmstadt 5-1 kazanırken Serdar Dursun maçın yıldızı oldu. İşte detaylar...

16 Mayıs 2021 Pazar 21:33
Milli Takım kadrosuna alınmayan Serdar Dursun'dan 4 gol!
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Milli Takım’a alınmayan başarılı futbolcu Serdar Dursun, Bundesliga 2’de Darmstadt forvetinde oynuyor. Dursun, bugün  4 gol atarak takımının 5-1 kazanmasını sağladı.

Lig’de 33. hafta maçında Heidenheim’ı ağırlayan Darmstadt 98  5-1 kazanırken Serdar Dursun 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.

29 yaşındaki başarılı oyuncu maçın 40. 54. 59. ve 83. dakikalarında takımına gol sevinci yaşattı. Darmstadt’ın diğer golünü ise 18. dakikada Nicolai Rapp kaydetti. Dursun, bu sezon ligde 32 maçta 25 gol atarken 6 tane asist yaptı.

Türk santrforun EURO 2020 için açıklanan kadroda olmaması sosyal medyada büyük eleştiri almıştı.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:33
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Anahtar Kelimeler:
Serdar DursunHeidenheim MaçıMilli Takım EURO 2020
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