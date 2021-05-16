Milli Takım kadrosuna alınmayan Serdar Dursun'dan 4 gol!

Milli Takım’a alınmayan başarılı futbolcu Serdar Dursun, Bundesliga 2’de Darmstadt forvetinde oynuyor. Dursun, bugün 4 gol atarak takımının 5-1 kazanmasını sağladı.

Lig’de 33. hafta maçında Heidenheim’ı ağırlayan Darmstadt 98 5-1 kazanırken Serdar Dursun 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.

29 yaşındaki başarılı oyuncu maçın 40. 54. 59. ve 83. dakikalarında takımına gol sevinci yaşattı. Darmstadt’ın diğer golünü ise 18. dakikada Nicolai Rapp kaydetti. Dursun, bu sezon ligde 32 maçta 25 gol atarken 6 tane asist yaptı.

Türk santrforun EURO 2020 için açıklanan kadroda olmaması sosyal medyada büyük eleştiri almıştı.