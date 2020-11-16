Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti

Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Rusya’yı ağırladı. Ay-Yıldızlı takım karşılaşmanın ilk yarısında Rusya’yı 2-1 yenerek önde kapatırken maçın devamında Rusya’ya attığı 1 gol ile karşılaşmayı 3-2 mağlup ederek bitirdi.

Ev sahibi A Milli Futbol takımı 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın golleri. Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve penaltıdan Cenk Tosun tarafından atılırken Rusya’ya karşı ilk galibiyetini almış oldu. Toplamda Rusya ile 8 maç yapan Milli takımımız bu maçlardan1 galibiyet ile ayrılırken 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde ederken 6 gol atarak kalesinde 10 gol gördü.

TÜRKİYE RUSYA 3-2 MAĞLUP ETTİ

90. dakikada Ay-yıldızlı ekip Rusya karşısında karşılaşmayı 3-2 kazandı.

88.dakikada Okay Yokuşlu'nun çektiği şut gol olamadı.

Oyuncu Değişikliklikleri 87 dakikada Ay-yıldızlı ekipte Hakan Çalhanoğlu yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

79. dakikada Rusya'da Roman Zobnin takımdaki yerini Daniil Fomin’ e bıraktı.

79. dakikada Rusya'da Aleksey Miranchuk’un takımdaki, yerini Aleksey Ionov ‘a bıraktı.

79. dakikada A Milli Futbol Takımın'da Cenk Tosun yerini İrfan Can kahveci'ye bıraktı.

72. dakikada Fedor Kudryashov Sarı kart gördü.

Oyuncu Değişikliği 70.dakikada Rusya'da Daler Kuzyaev'in yerine Anton Miranchuk oyuna girdi.

57. dakikada Ceza sahasına giren Karavaev'in çevirdiği topta Kuzyaev topu ağlarla buluşturdu.

Sarı Kart 55. dakikada Georgi Dzhikiya, Cenk Tosun'la girdiği tartışmada sarı kart gördü.

54. dakikada Rusya'da Zobnin, sarı kart gördü.

Ev Sahibi Golü 52.dakikadaCenk Tosun penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.

49.dakikada A Milli Futbol Takımın'da Merih Demiral, sarı kart gördü.

45.dakikadaHakem düdüğü çalarak İlk yarı sonlandırdı.

Oyuncu Değişikliği 36' Rusya'da Denys Cheryshev'in yerine Vyacheslav Karavaev oyuna girdi.

Ev Sahibi Golü 32. dakikada Kaan Ayhan'ın kaptığı topla ceza sahasında girdi. Kaan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda top uzak kale direğine çarpıp ağlarla buluştu.

26. dakikada Kenan Karaman, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

Kırmızı Kart 24.dakikada Rusya'da Semenov kırmızı kart gördü.

Pozisyon 15.dakikada Cengiz Ünder'in kaleye karşı vuruş ile top ağlar ile buluşamadan kaleci topu tuttu.

Penaltı noktasında uygun durumda bulunan Cheryshev, topu ağlara gönderdi.

3.dakikada Cengiz'in savunma arkasına sızmaya çalışan Cenk'e doğru attığı uzun pasta Rusya savunması topu kesti.

İLK 11'LER

A Milli Takım ilk 11 futbolcuları: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun

Rusya Futbol Takımı : Guilherme, Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Aleksei, Cheryshev, Zabolonty