Milli Sporcumuz Kaan Kahraman'ın büyük başarısı

Milli sporcularımız başarı üzerine başarılar kazanmaya devam ediyor. Bugün Türkiye’yi gururlandıran haber Milli Sporcumuz Kaan Kahraman’dan geldi 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda milli sporcumuz Kaan Kahraman, dünya ikincisi olarak ülkesine büyük gurur yaşattı.

16.28'LİK DERECE İLE ÜLKESİNE MADALYA GETİRDİ

İtalya’nın Lignano Sabbiadoro kentindeki düzenlenen 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda TSSF Paletli Yüzme Genç Milli Takımı’ndan bizi temsil eden Kaan Kahraman, yarıştığı 50 metrede 16.28'lik derecesi ile dünya ikincisi olarak gümüş madalyayı ülkesine getirmeyi başardı. Yunanistan takımında yarışmacı Greorgios Kaltsoukalas 16.09 derecesi ile dünya şampiyonu olmaya hak kazandı. Yarışmada 3.lüğü alarak bronz madalyayı kazanan isim ise Estonya’dan Anton oldu.

Kadın sporcularımızdan 4 X 200 m. bayrak yarışında ise Beril Ülker, Adasu Ramazanoğlu, Zeynep Elbir ve Hazal İrem Ateş’ten oluşan genç milli bayrak takımımız 6.31.40 dakika derece ile dünya dördüncüsü olmaya hak kazandılar.

Ülkemizi gururlandıran genç sporcularımızın başarıları herkesi sevindirirken, milli sporcularımızın bu başarılarının artarak devam etmesi dilekleri geldi.

