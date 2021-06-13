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Milli sporcu Buse Tosun Polonya'da gümüş madalya kazandı.

Polonya’da düzenlenen Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası’nda, Milli gururumuz Buse Tosun gümüş madalya kazanarak ülkesini sevindirdi.

13 Haziran 2021 Pazar 23:32
Milli sporcu Buse Tosun Polonya'da gümüş madalya kazandı.
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2021 yılında Milli sporcularımız ülkemizin gururu olmayı sürdürüyor. Birçok dalda başarılar elde eden sporcularımız atletizmden, basketbola kadar birçok alanda uluslararası başarılar elde etmeye devam ediyor. Bu kez sevindirici haber Polonya'da düzenlenen Poland Open Güreş Tunuvası’ndan geldi.

İKİNCİLİK KÜRSÜSÜNE ÇIKTI

Milli sporcularımızdan Buse Tosun, Polonya’nın başkenti Varşova kentinde düzenlenen Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Tunuvası’nda ikinci olarak gümüş madalyayı almaya hak kazandı.

Başarılı sporcumuz Rus rakibi Zakharchenko ya karşı verdiği mücadeleyi 4-0 kazanarak, Kazak rakibi Zhamila Bakbergenova’ya karşı olan mücadelesini 5-1 alarak ardından çıktığı final müsabakasıyla ikinciliği üstlenerek gümüş madalyayı almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun öğrencilerinden başarılı sporcu Buse Tosun’u tebrik ederek öğrencisinin öğrencilik yıllarından beri aldığı madalyalar ile kendilerinin gururlandırdıklarını büyüyen ve gelişen öğrenciler yetiştirmenin kıvancını yaşadıklarını belirtti


Son Güncelleme: 13.06.2021 23:32
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Anahtar Kelimeler:
GüreşBuse TosunMilli Sporcu
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