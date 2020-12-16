Milli Güreşçi Buse Tosun kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç?

Milli güreşçimiz Buse Tosun, düzenlenen Dünya Kupası tunuvasında ikinci olarak gümüş madalya sahibi oldu. Bu başarısının ardından birçok kişi sosyal medya üzerinden Buse Tosun’u tebrik etti.

Buse tosun kimdir?

12 Mayısıs 1995 İzmir doğumlu 1.73 boyunda 69 kilo olan Buse Tosun, 2016 yılında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya, 2017 yılında Yaşar Doğu Güreş Tunuvasında altın madalya kazanmıştı. Sırbistan da yapılan Dünya Kupası tunuvasında finalde yenilerek ikinci oldu. Daha önce Romanya da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda 72 kiloda altın madalya kazanmıştı.