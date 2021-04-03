Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez koronavirüse yakalandı!

Fransa'nın Ligue 1 takımlarından biri olan Lille'de top koşturan A Milli takım oyuncularında milli futbolcu Yusuf Yazıcı, koronavirüs salgına yakalandı. Daha önce de koronavire yakalanan Yazıcı'nın ikinci kez Kovid-19 testinin poziitif çıktığı öğrenildi.

Lille Kulübü tarafından resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, takım oyuncularından Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi yaptırdığını ve test sonuçlarınınçıktığı duyuruldu. Belirlenen sağlık protokolleri çerçevesinde kendini izole eden başarılı futbolcunun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz Ocak ayında, koronavirüse yakalanan Yusuf Yazıcı'nın ikinci kez Kovid-19 virüsü kaptığı ifade edilirken Lille takımının teknik adamı Christophe Galtier, dün yaptığı bir açıklamasında takımında oynayan diğer milli futbolculardan Zeki Çelik'in de koronavirüs salgına yakalandığını ve oyuncularının Türkiye'den dönmeyerek evinde izolasyonda olduğunu söylemişti.