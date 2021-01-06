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Milan'a Koronavirüs şoku! 2 oyuncunun testi pozitif çıktı!

İtalyan devi Milan, Juventus maçı öncesi yapılan rutin Koronavirüs testlerinde 2 oyunsunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamalarda Rebic ve Krunic'in testleri pozitif çıktığı açıklanırken Juventus maçı öncesi pozitif vakalar moralleri bozdu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:17
Milan'a Koronavirüs şoku! 2 oyuncunun testi pozitif çıktı!
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İtalyan devi Milan’da Juventus maçı öncesi yapılan Covid-19 testleri ile pozitif olan oyuncular bildirildi. Milan tarafından yapılan açıklamalarda Ante Rebic ve Rade Krunic’in testlerinin pozitif olduğu belirtildi.

Milan kulübü tarafından resmi açıklamada, her hafta yapılan rutin koronavirüs testlerinde Hırvatistanlı golcü oyuncu Rebic ve Bosna Hersekli merkez orta saha oyuncusu Krunic’in Juventus maçında forma giyemeyeceği açıkladı. Testleri pozitif çıkan oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtilirken iki oyuncunun test sonuçlarının İtalya Sağlık Bakanlığına bildirildiği açıklandı.

İki oyuncunun testleri pozitif çıktıktan sonra tekrar test yapılan Milan takımında başka vaka saptanmazken Juventus maçı öncesi iki oyuncunun forma giymeyeceği belirtildi.

Bir açıklamada Juventus takımından gelirken aynı şekilde rutin yapılan koronavirüs testleri sınucunda Alex Sandro ve Juan Quadrado’nun testlerinin pozitif çıktığı ve Milan maçında forma giyemeyecekleri açıklandı.

Juventus’ta pozitif vakalı oyuncuların artması ile birlikte ilerleyen günlerde takıma seyahat yasağı getirilebileceği açıklanırken Seria A liderliği için Mialn ile Juventus San Siro stadyumunda saat 22.45’te karşı karşıya gelecek.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 20:17
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Anahtar Kelimeler:
MilanRebicKrunicCovid19TestPozitifVaka
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